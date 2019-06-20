Tesla Model 3 - лидер на рынке электромобилей в Европе

За январь-май 2019 продажи Tesla Model 3 составляют 20,5% рынка электромобилей.
За пять месяцев 2019 Tesla Model 3 стала лидером рейтинга по количеству регистраций в Европе среди электрокаров, отхватив 20,5% рынка.
Такого результата удалось достичь за 17 400 машин, которые продали в марте этого года, сообщает InsideEVs.
Кроме этого, в июне в Западную Европу планируют доставить больше Model 3, чем в марте.
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ТОП-5 моделей, которые покупали в Европе за первые пять месяцев 2019:
Tesla Model 3 - 26 тыс.
Renault Zoe - 19,4 тыс.
Nissan Leaf - 14,4 тыс.
BMW i3 - 12,3 тыс.
Volkswagen e-Golf - 9,2 тыс.
Маск рассказал, что тормозит выпуск пикапа Tesla. Пикап Cyberpunk Truck и грузовик Semi начнут выпускать тогда, когда смогут увеличить объемы производства батарей.
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