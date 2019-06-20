Tesla Model 3 - лидер на рынке электромобилей в Европе Фото: Engadget

За январь-май 2019 продажи Tesla Model 3 составляют 20,5% рынка электромобилей.

За пять месяцев 2019 Tesla Model 3 стала лидером рейтинга по количеству регистраций в Европе среди электрокаров, отхватив 20,5% рынка.

Такого результата удалось достичь за 17 400 машин, которые продали в марте этого года, сообщает InsideEVs.

Кроме этого, в июне в Западную Европу планируют доставить больше Model 3, чем в марте.

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ТОП-5 моделей, которые покупали в Европе за первые пять месяцев 2019:

Tesla Model 3 - 26 тыс.

Renault Zoe - 19,4 тыс.

Nissan Leaf - 14,4 тыс.

BMW i3 - 12,3 тыс.

Volkswagen e-Golf - 9,2 тыс.

Маск рассказал, что тормозит выпуск пикапа Tesla. Пикап Cyberpunk Truck и грузовик Semi начнут выпускать тогда, когда смогут увеличить объемы производства батарей.