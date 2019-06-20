"Зебры" в Украине кардинально изменят

В городах Украины планируют сделать безопасными тротуары перед пешеходными переходами, устанавливая на них металлические столбики. Фото: из открытых источников

В городах Украины планируют сделать безопасными тротуары перед пешеходными переходами, устанавливая на них металлические столбики.

В Минрегионе планируют включить стандарт в обновленные государственные строительные нормы. Столбики должны повысить безопасность прохожих, которые будут пересекать улицу по "зебре".

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Сейчас их уже устанавливают на некоторых улицах Киева и других городах. Если норму примут, столбцы будут уже обязательно монтировать у всех переходов на этапе закладки или ремонта покрытия.

Заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, сообщил эту новость в Facebook. Чиновник напомнил, что уже действует аналогичная норма, предусматривающая обязательное установление защитных столбиков на всех остановках общественного транспорта, сообщили в tsn.ua.

В Минрегион Украины предложили строить левые повороты на одном уровне на трассах. Это, по их мнению, положительно повлияет на безопасность и уменьшит риски ДТП.