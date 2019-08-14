Телефоны украинских водителей и пассажиров в Uber станут анонимными

Uber провел анонимизацию телефонных номеров украинцев Фото: REUTERS

Uber планирует улучшить качество общения пассажиров и водителей благодаря анонимизации телефонных номеров.

Компания хочет скрыть личные контакты всех пользователей, которые будут заказывать поездки в приложении Uber, передает itc.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит первый турецкий аэромобиль

"Uber в Украине уделяет много внимания безопасности и всегда работает над тем, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт для всех пассажиров и водителей к поездке, во время и после поездки. Это включает обеспечение того, чтобы водители и пассажиры могли связаться друг с другом, сохраняя приватность", - сказал глава по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский.

В приложении Uber доступны такие функции безопасности, как "Кнопка вызова помощи 102", "Доверенные контакты", "Оповещения скорости" и "Центры безопасности".