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четверг, 22 июля 2021 10:43

Техосмотр в Украине не будет касаться частных авто - МВД

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Техосмотр в Украине не будет касаться частных авто - МВД
Видеосъемка во время техосмотра вводится для прозрачности и объективности проверки. Фото: pixabay.com

Изменения в порядке проведения техосмотра транспортных средств, которые готовят в Украине, не касаются частных автомобилей.

"Нововведения касаются Национальной полиции, которая проверяет техническое состояние автомобилей на дорогах, и Главного сервисного центра, который проводит мониторинг результатов обязательного техосмотра. Других изменений, которые влияют на процедуры контроля, не планируют", - объяснил в комментарии изданию "ГОРДОН" первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.

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Перечень транспортных средств, подлежащих проверке, не будут расширять.

"Техосмотр проходят грузовые автомобили и средства грузоподъемностью свыше 3,5 тонны, транспортные средства юридических лиц, автобусы и микроавтобусы. Они всегда проходили техконтроль. Осуществляют контроль субъекты ОТК. Это лаборатории, аккредитованные Министерством инфраструктуры. Сегодня их в Украине 820. В прошлом году они провели 799 тысяч проверок и обнаружили 1,6 тысячи нарушений", - отметил заместитель.

Эти изменения нужны для решения конфликтных ситуаций.

"В случае выявления нарушений между контрольной организацией и собственниками автомобилей иногда возникают недоразумения. Поэтому вводят процесс видеофиксации проверки. В случае конфликта видеозапись можно передать ДСЦ, Нацполиции или еще кому-то для подтверждения того, что техконтроль отвечал регламенту. Вот и все. Больше ничего не меняется", - добавил Смольянинов.

Министерство внутренних дел хочет возобновить проведение технического контроля автомобилей. Выполнять обзор предлагают с видеофиксацией.

Каждое транспортное средство, котороє прошло техосмотр и признано технически исправным, иметь свой протокол проверки.

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