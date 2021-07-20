МВД планирует возобновить техосмотр авто с видеофиксацией

Техосмотр авто планируют проводить с видеофиксацией. Фото: Facebook

Министерство внутренних дел хочет возобновить проведение технического контроля автомобилей. Выполнять обзор предлагают с видеофиксацией.

Обязательный техосмотр транспортных средств будут осуществлять субъекты проведения технического контроля, сообщает МВД.

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Каждое транспортное средство, который прошел техосмотр и признан технически исправным, иметь свой протокол проверки.

Введение видеофиксации процесса прохождения техосмотра предлагают для повышения объективности и прозрачности.

Документ об обязательном техническом контроле автомобиля предусматривает первый техосмотр личных авто через четыре года после первой регистрации. И в дальнейшем проходить осмотр каждые два года.

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Обязательный технический осмотр транспортных средств в Украине могут ввести уже с 2022 года. Вводить новые правила планируют постепенно. Начнут с переоборудованных автомобилей, впервые ввезенных в страну. Такие авто проходят сертификацию. Обязательный техосмотр - это требование Европейского Союза.