Стильный и компактный: Китай обновил Chery Tiggo

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 261
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 270
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1935
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1269
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 882
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 144
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1557
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1026
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2151
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5868
Фото
Все фото
6
6
10
8
5
Рассекретили внешний вид нового Mercedes-Benz S-класса
Рассекретили внешний вид нового Mercedes-Benz S-класса
В Украине заметили Mercedes Brabus за 6 млн
В Украине заметили Mercedes Brabus за 6 млн
Три версии по доступной цене: в Украине попал новый Opel Corsa
Три версии по доступной цене: в Украине попал новый Opel Corsa
Как и чем оборудованы новые &quot;скорые&quot; в Украине
Как и чем оборудованы новые "скорые" в Украине
Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV
Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV
Видео
Все видео
90-летняя пенсионерка из Закарпатья устроила дрифт на грузовике
90-летняя пенсионерка из Закарпатья устроила дрифт на грузовике
С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
Разгоняется до 500 км/ч: представили самый быстрый гиперкар в мире
Разгоняется до 500 км/ч: представили самый быстрый гиперкар в мире
"Отаман 6х6": в Украине создали уникальный бронетранспортер
"Отаман 6х6": в Украине создали уникальный бронетранспортер
Украинский автопроизводитель создает первый электробус: показали интересное видео
Украинский автопроизводитель создает первый электробус: показали интересное видео
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2151
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3294
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4140
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1944
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 63
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
пятница, 15 мая 2020 17:56

Стильный и компактный: Китай обновил Chery Tiggo

  Комментировать
Стильный и компактный: Китай обновил Chery Tiggo
Обновленный Тигго еще не показал свой салон. Фото: infocar.ua

Chery запустит обновленный трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8.

Модель не только изменили внешне, но и создали ее "мягкогибридную" версию. Позже должен появиться и полноценный гибрид, сообщили в autoconsulting.

Дизайн передней части Tiggo 8 сделали в стиле Tiggo 7 второго поколения: старший кросс получил похожую радиаторную решетку, фары стали уже. Также заменили бамперы, установили задние фонари, причем от соединяющей их красной плашки отказались. Также перенесли на багажную дверь задний номерной знак. Обновленный паркетник вытянулся в длину – этот показатель теперь составляет 4722 мм, что на 22 мм больше, чем у дореформенной машины. Остальные габариты не изменились: ширина – 1860 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2710 мм.

Официальной информации о том, как выглядит салон, еще нет. Но он засвечен на шпионских фото. Скорее всего, теперь все версии имеют интерьер, как у модели образца 2019 года, плюс вроде бы увеличен экран мультимедийной системы. Кроссовер все так же будет доступен с пяти- или семиместным салоном.

Моторы прежние – бензиновые "турбочетверки" 1.5 TCI (заводской индекс SQRE4T15C) и 1.6 TGDI (SQRF4J16) мощностью 156 и 197 л.с. соответственно. Кроме того, у версии с 1.5 TCI появился "мягкогибридный" довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. По предварительным данным, полный привод модели все еще не положен. Зато, как сообщают местные СМИ, в следующем году Tiggo 8 получит полноценный гибридный вариант с возможностью подзарядки от электросети (PHEV), но подробностей об установке такого SUV пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как расшифровать символы на номерах для электромобилей

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты об импорте и производстве электромобилей. Некоторые из них могут принять исключительно ради интересов украинских автопроизводителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стильный и компактный: Китай обновил Chery Tiggo». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

Быстро, но дорого: начала работать авиапочта

Самое читаемое
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 17847
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 17271
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
6
 Просмотров: 9117
Российские войска оставили украинский город
Российские войска оставили украинский город
 Просмотров: 4536
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных Просмотров: 4203
Авто
Как расшифровать символы на номерах для электромобилей
Как расшифровать символы на номерах для электромобилей Просмотров: 315
Депутаты задумались о производстве электрокаров в Украине
Депутаты задумались о производстве электрокаров в Украине Просмотров: 63
Как изменились продажи авто во время карантина
Как изменились продажи авто во время карантина Просмотров: 225
Быстро, но дорого: начала работать авиапочта
Быстро, но дорого: начала работать авиапочта
 Просмотров: 90
Рассекретили внешний вид нового Mercedes-Benz S-класса
Рассекретили внешний вид нового Mercedes-Benz S-класса
6
 Просмотров: 1656
Больше всего комментируют
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
4
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
1
Меркель продолжит улучшать отношения с РФ несмотря на атаки хакеров
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
Голосов: 14575
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua