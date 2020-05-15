Стильный и компактный: Китай обновил Chery Tiggo

Обновленный Тигго еще не показал свой салон. Фото: infocar.ua

Chery запустит обновленный трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8.

Модель не только изменили внешне, но и создали ее "мягкогибридную" версию. Позже должен появиться и полноценный гибрид, сообщили в autoconsulting.

Дизайн передней части Tiggo 8 сделали в стиле Tiggo 7 второго поколения: старший кросс получил похожую радиаторную решетку, фары стали уже. Также заменили бамперы, установили задние фонари, причем от соединяющей их красной плашки отказались. Также перенесли на багажную дверь задний номерной знак. Обновленный паркетник вытянулся в длину – этот показатель теперь составляет 4722 мм, что на 22 мм больше, чем у дореформенной машины. Остальные габариты не изменились: ширина – 1860 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2710 мм.

Официальной информации о том, как выглядит салон, еще нет. Но он засвечен на шпионских фото. Скорее всего, теперь все версии имеют интерьер, как у модели образца 2019 года, плюс вроде бы увеличен экран мультимедийной системы. Кроссовер все так же будет доступен с пяти- или семиместным салоном.

Моторы прежние – бензиновые "турбочетверки" 1.5 TCI (заводской индекс SQRE4T15C) и 1.6 TGDI (SQRF4J16) мощностью 156 и 197 л.с. соответственно. Кроме того, у версии с 1.5 TCI появился "мягкогибридный" довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. По предварительным данным, полный привод модели все еще не положен. Зато, как сообщают местные СМИ, в следующем году Tiggo 8 получит полноценный гибридный вариант с возможностью подзарядки от электросети (PHEV), но подробностей об установке такого SUV пока нет.

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