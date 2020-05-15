Депутаты задумались о производстве электрокаров в Украине

Электрокары в Украине становятся все популярнее. Фото: tesla-club.com.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты об импорте и производстве электромобилей. Некоторые из них могут принять исключительно ради интересов украинских автопроизводителей.

Так, введут ряд новых налоговых и таможенных льгот для покупателей и потенциальных производителей электромобилей и комплектующих к ним, а также продолжат освобождение от НДС электромобилей до конца 2025 года, сообщили на Auto24.

"Сегодня вместе с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты №3476 и №3477. Эти документы фактически дадут возможность Украине создать условия для развития рынка и строительства электрокаров и дадут новую жизнь области автомобилестроения. В то же время, они сделают доступными для украинцев машины мировых производителей" , - считает народный депутат Украины Роберт Горват.

В Украине сейчас уже существует достаточный промышленный потенциал для производства электрического автотранспорта: пять автобусных заводов, один завод грузовых автомобилей, имеющиеся мощности по производству около 300 000 легковых автомобилей на трех заводах. Уже налажено серийное производство трамваев и троллейбусов. Законопроекты №3476 и №3477 в случае принятия принесут существенные изменения в целом на авторынке государства, поскольку позволят привлечь инвестиции в производство электромобилей (легковых, грузовых, спецтехники и др.), зарядных устройств, комплектующих изделий к ним.

Впрочем, развитие отрасли автомобилестроения требует комплексного решения. Иностранные инвесторы не вкладывают деньги в украинское автомобилестроение через постоянные изменения в законодательстве, коррупцию, отсутствие политической стабильности и ряд других проблем.

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В этот день в 1918 году заработала первая авиапочта. Ее запустили между Вашингтоном и Нью-Йорком, причем летательный аппарат останавливался и в Филадельфии.