Быстро, но дорого: начала работать авиапочта

Полет авиапочты в Канаде. Фото: William James

В этот день в 1918 году заработала первая авиапочта.

Ее запустили между Вашингтоном и Нью-Йорком, причем летательный аппарат останавливался и в Филадельфии.

Первый полет авиапочты США состоялся на биплане "Кертисс JN-4" или "Дженни".

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В том же году, 18 июня, начала работать авиапочта в Канаде. Тамошние бипланы доставляли письма по маршруту Монреаль - Торонто. Так к началу 1920 года авиапочта стала популярной и в других странах.

К сожалению, в то время самолеты и бипланы часто страдали от аварий, а некоторые полеты даже закончились полной катастрофой.

Как правило, авиапочтовые отправления поступают быстрее, чем обычная, наземная почта. Однако стоимость авиапочтовых услуг выше других видов почтовой связи. Авиапочта может быть единственным средством доставки почты, если получатель находится за границей или на другом континенте, а важность письма требует его быстрого получения адресатом.