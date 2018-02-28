"Созданный для поколений" - как рекламируют самые ожидаемые автомобили Женевского салона

Салон в Женеве продлится 6-18 марта. Фото: carclub.

6 марта во швейцарской Женеве стартует автосалон. Он продлится 10 дней. Шоу - единственный в Европе салон, который происходит ежегодно.

Автомобильное шоу в Женеве - одно из крупнейших событий в автомобильном мире. Выставка обещает быть очень интересной. Мировые бренды еще до начала представили десятки премьер. Производители анонсировали как серийные модели, так и концепты будущих автомобилей. В общем покажут более 900 транспортных средств.

Накануне выставки автомобильные бренды начали понемногу рассекречивать будущие новинки. Кто-то раскрывал технические характеристики автомобилей. Кто-то обнародовал первые изображения и тизеры. Кто-то представил официальную видеорекламу.

Gazeta.ua подготовила подборку реклам топ-5 новинок Женевского автосалона.

Volvo V60

Mercedes-Benz A-Class

Peugeot 508

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женевский автосалон 2018: топ-10 ожидаемых премьер

Hyundai Santa Fe

Kia Optima

В прошлом году 180 автокомпаний привезли свои новинки в Женеву. Например, Ferrari представила самую мощную серийную модель марки 812 Superfast, Porsche - свой первый серийный универсал Mercedes-AMG показала новинку с двигателем 816 л.с. Skoda представила самую быструю Octavia - 245 л.с. Французы возродили легенду раллийных гонок 70-х годов - Alpine A110 и многие другие.