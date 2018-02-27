Начались продажи нового седана Kia Cerato

Под капотом у седана установлен силовой агрегат на бензине объемом в 1,6 л и мощностью до 123 л.с. Фото: hronika.info

Первыми новую модель Kia Cerato получат корейцы, позже автомобиль выйдет в других странах мира.

Эту информацию подтвердили официальные представители производителя. Мировая презентация новинки прошла в прошлом месяце в Америке.

Под капотом у седана установлен силовой агрегат на бензине объемом в 1,6 л и мощностью до 123 л.с. Производитель заявил, что расход топлива не превышает 6,6 л на 100 км пути.

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Предыдущая версия седана работала на основе мотора такого же объема с потреблением 7,3 л бензина на 100 км пути.

В базовую комплектацию войдет оптика со светодиодами, система мультимедиа с современным 8-дюймовым экраном, системой мониторинга слепых зон, подушки безопасности, круиз-контроль, подогрев сидений, вентиляция передних кресел. Согласно официальным данным, начиная с 13 февраля оформлено более 6 тыс. заявок на приобретение Kia Cerato.

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Компания Peugeot представила новый фургон под названием Rifter, пришедший на смену модели Partner. Новинка построена на общей платформе с Citroen Berlingo и Opel Combo последних поколений.