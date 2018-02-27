Hyundai представил свой первый электрический кроссовер

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Южнокорейский производитель авто Hyundai представил электрическую версию кроссовера Hyundai Kona.

Официально автомобиль представят уже в марте на автосалоне в Женеве, пишет avtomir.

Внешне модель повторяет стандартную модификацию. В авто только другая решетка радиатора и новые бамперы. У него забрали выхлопную систему.

В салоне установили приборную панель и информационно-развлекательную систему. Размер дисплея - 7 дюймов.

Hyundai Kona будет доступна в двух модификациях. Базовая версия имеет двигатель мощностью 133 л.с. На одной зарядке аккумулятора сможет преодолеть 300 км. Максимальная скорость - 167 км/ч. Разгон до 100 км/ч 9,3 с.

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Топовую версию оснастили электродвигателем на 201 "лошадку". Запас хода составляет 470 км. Зарядить батареи электрокара на 80% можно за 54 мин.

На рынке электромобиль Hyundai Kona появится летом.

Британская автомобильная компания Jaguar показала первые фото Jaguar I-Pace 2019. Официально серийный электромобиль представляют 1 марта. Позже новинку привезут на автосалон в Женеву. Автомобиль оснастят двумя моторами - по одному на каждой оси. Мощность моторов 400 л.с. До "сотни" Jaguar I-Pace разгоняться за 4 с. На одной зарядке сможет проехать около 500 км. Чтобы зарядить авто на 80%, хватит 45 мин.