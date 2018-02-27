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вторник, 27 февраля 2018 18:45

Hyundai представил свой первый электрический кроссовер
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Hyundai Kona Electric
Фото: motor1
Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric

Южнокорейский производитель авто Hyundai представил электрическую версию кроссовера Hyundai Kona.

Официально автомобиль представят уже в марте на автосалоне в Женеве, пишет avtomir.

Внешне модель повторяет стандартную модификацию. В авто только другая решетка радиатора и новые бамперы. У него забрали выхлопную систему.

В салоне установили приборную панель и информационно-развлекательную систему. Размер дисплея - 7 дюймов.

Hyundai Kona будет доступна в двух модификациях. Базовая версия имеет двигатель мощностью 133 л.с. На одной зарядке аккумулятора сможет преодолеть 300 км. Максимальная скорость - 167 км/ч. Разгон до 100 км/ч 9,3 с.

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Топовую версию оснастили электродвигателем на 201 "лошадку". Запас хода составляет 470 км. Зарядить батареи электрокара на 80% можно за 54 мин.

На рынке электромобиль Hyundai Kona появится летом.

Британская автомобильная компания Jaguar показала первые фото Jaguar I-Pace 2019. Официально серийный электромобиль представляют 1 марта. Позже новинку привезут на автосалон в Женеву. Автомобиль оснастят двумя моторами - по одному на каждой оси. Мощность моторов 400 л.с. До "сотни" Jaguar I-Pace разгоняться за 4 с. На одной зарядке сможет проехать около 500 км. Чтобы зарядить авто на 80%, хватит 45 мин.

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