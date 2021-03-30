Создали шасси для новой радиолокационной станции ВСУ

Предприятие "АвтоКрАЗ" создало шасси для новой радиолокационной станции армии. Об этом сообщил гендиректор "АвтоКрАЗа" Роман Черняк.
Новая трехкоординатная радиолокационная станция 35Д6М способна работать почти в любых климатических условиях и горной местности, информирует Еспресо.TV.
"Мы совместно с "Искрой" разрабатывали шасси для установки этой радиолокационной системы. Шасси создавали для самого автомобиля и прицепа для размещения этой системы", - заявил Роман Черняк.
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Он добавил, что преимущество сотрудничества ВСУ и "АвтоКрАЗа" - это украинские рабочие места.
"Гордимся тем, что мы являемся основным поставщиком автомобильной продукции для ВСУ и военно-промышленного комплекса", - подытожил гендиректор.
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