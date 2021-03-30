Создали шасси для новой радиолокационной станции ВСУ

Создали шасси новой радиолокационной станции ВСУ фото: УкрОборонПром

Предприятие "АвтоКрАЗ" создало шасси для новой радиолокационной станции армии. Об этом сообщил гендиректор "АвтоКрАЗа" Роман Черняк.

Новая трехкоординатная радиолокационная станция 35Д6М способна работать почти в любых климатических условиях и горной местности, информирует Еспресо.TV.

"Мы совместно с "Искрой" разрабатывали шасси для установки этой радиолокационной системы. Шасси создавали для самого автомобиля и прицепа для размещения этой системы", - заявил Роман Черняк.

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Он добавил, что преимущество сотрудничества ВСУ и "АвтоКрАЗа" - это украинские рабочие места.

"Гордимся тем, что мы являемся основным поставщиком автомобильной продукции для ВСУ и военно-промышленного комплекса", - подытожил гендиректор.

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