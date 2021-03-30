На продажу выставили лимузин в виде самолета

Фото: MECUM

На продажу выставили уникальный 13-метровый лимузин Limo-Jet. Его создали из фюзеляжа бизнес-джета Learjet.

В прошлом году его уже пытались продать и даже нашли покупателя, который должен был заплатить $600 тыс. Однако сделка по какой-то причине не состоялась, информирует MECUM.

Лимузин лишили крыльев, однако сохранили хвостовое оперение и гондолы двигателей. Звучание двигателей можно услышать через встроенные в корпус динамики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заметили уникальный суперкар стоимостью 9 млн грн

Limo-Jet имеет 8,1-литровый V8 от Chevrolet на 400 л. с. Лимузин опирается на 28-дюймовые колеса. Весит 5,4 т и может разгоняться до 160 км/ч.

Салон Limo-Jet рассчитан на 18 человек и имеет кожаные диваны, медиасистему и мини-бар. На разработку и постройку "колесного самолета" потратили 2 года. Сначала его строили как шоу-кар.

Аукцион Mecum состоится 14 мая.

В американском городе Кливленд на продажу выставили Lamborghini Countach 1988 года. Авто хотят продать за $395 тыс., это приблизительно 11 млн 46 тыс. грн.