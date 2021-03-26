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пятница, 26 марта 2021 17:03

Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн
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Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн
Фото: Carscoops
Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн
Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн
Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн
Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн

В американском городе Кливленд на продажу выставили Lamborghini Countach 1988 года. Авто хотят продать за $ 395 тыс., приблизительно 11 млн 46 тыс. грн.

Автомобиль производили в течение 16 лет, но создали всего 2 тыс. экземпляров, сообщает Carscoops.

Countach 5000 Quattrovalvole оснащен четырехцилиндровым 5,2-литровым атмосферным V12. Его мощность составляет 449 лошадиных сил при 7000 об/мин., а крутящий момент достигает 500 Нм при 5200 об/мин.

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Модель 5000 Quattrovalvole имеет высокое заднее крыло и два выразительных воздухозаборника на крышке двигателя. Автомобиль также получил новые бамперы.

Countach проехал 84 338 км. Авто имеет пятиступенчатую коробку передач, кассетный плеер и радио.

На продажу выставили редкий суперкар Imperator 108i, который создала немецкая компания Isdera в 1991 году. Его будут продавать на аукционе Bonhams.

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