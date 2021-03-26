Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн

Фото: Carscoops

В американском городе Кливленд на продажу выставили Lamborghini Countach 1988 года. Авто хотят продать за $ 395 тыс., приблизительно 11 млн 46 тыс. грн.

Автомобиль производили в течение 16 лет, но создали всего 2 тыс. экземпляров, сообщает Carscoops.

Countach 5000 Quattrovalvole оснащен четырехцилиндровым 5,2-литровым атмосферным V12. Его мощность составляет 449 лошадиных сил при 7000 об/мин., а крутящий момент достигает 500 Нм при 5200 об/мин.

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Модель 5000 Quattrovalvole имеет высокое заднее крыло и два выразительных воздухозаборника на крышке двигателя. Автомобиль также получил новые бамперы.

Countach проехал 84 338 км. Авто имеет пятиступенчатую коробку передач, кассетный плеер и радио.

На продажу выставили редкий суперкар Imperator 108i, который создала немецкая компания Isdera в 1991 году. Его будут продавать на аукционе Bonhams.