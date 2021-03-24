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среда, 24 марта 2021 10:09

Редкий суперкар выставили на продажу за 23 млн грн
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Редкий суперкар хотят продать за 23 млн грн
Фото: Bonhams
Редкий суперкар хотят продать за 23 млн грн
Редкий суперкар хотят продать за 23 млн грн
Редкий суперкар хотят продать за 23 млн грн
Редкий суперкар хотят продать за 23 млн грн

На продажу выставили редкий суперкар Imperator 108i, который создала немецкая компания Isdera 1991 года. Его будут продавать на аукционе Bonhams.

Всего с 1984-го по 1993 год построили 30 экземпляров купе Imperator, сообщает пресс-служба компании.

За 9 лет модель Imperator 108i оснащали различными восьмицилиндровыми двигателями Mercedes-Benz. Этот экземпляр имеет пятилитровый V8 и пятиступенчатую механическую коробку передач ZF.

На разгон до первой сотни купе нужно 5 с, а максимальная скорость достигает 283 км/ч.

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Isdera Imperator создал дизайнер Эберхард Шульц. В 1978 году представил на автошоу во Франкфурте концепт b&b CW311. Автомобиль не произвел должного впечатления на представителей компании.

Первый автомобиль нового бренда увидел свет в 1984-м. На модели не использовали скрытые фары, как на концепте CW311. Вместо них Шульц установил более традиционные, а также использовал обычные задние фонари от Mercedes.

Imperator 108i планируют продать от € 500 тыс. до €700 тыс., приблизительно от 16 млн 561 тыс. грн до 23 млн грн.

Шведская компания Volvo накануне представила обновленный кроссовер XC60. Авто отличается внешне от предыдущей версии измененной решеткой радиатора и оригинальными колесными дисками.

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