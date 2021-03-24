Редкий суперкар выставили на продажу за 23 млн грн

Фото: Bonhams

На продажу выставили редкий суперкар Imperator 108i, который создала немецкая компания Isdera 1991 года. Его будут продавать на аукционе Bonhams.

Всего с 1984-го по 1993 год построили 30 экземпляров купе Imperator, сообщает пресс-служба компании.

За 9 лет модель Imperator 108i оснащали различными восьмицилиндровыми двигателями Mercedes-Benz. Этот экземпляр имеет пятилитровый V8 и пятиступенчатую механическую коробку передач ZF.

На разгон до первой сотни купе нужно 5 с, а максимальная скорость достигает 283 км/ч.

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Isdera Imperator создал дизайнер Эберхард Шульц. В 1978 году представил на автошоу во Франкфурте концепт b&b CW311. Автомобиль не произвел должного впечатления на представителей компании.

Первый автомобиль нового бренда увидел свет в 1984-м. На модели не использовали скрытые фары, как на концепте CW311. Вместо них Шульц установил более традиционные, а также использовал обычные задние фонари от Mercedes.

Imperator 108i планируют продать от € 500 тыс. до €700 тыс., приблизительно от 16 млн 561 тыс. грн до 23 млн грн.

Шведская компания Volvo накануне представила обновленный кроссовер XC60. Авто отличается внешне от предыдущей версии измененной решеткой радиатора и оригинальными колесными дисками.