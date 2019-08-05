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понедельник, 05 августа 2019 17:17

Создали электрогенератор, который расположен в колесе авто и работает от его деформации

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Создали электрогенератор, который расположен в колесе авто и работает от его деформации
Японцы создали электрогенератор для шин. Фото: из открытых источников

Японский производитель шин Sumitomo Rubber Industries разработал специальное устройство Energy Harvester, который производит электричество от вращения колес авто.

Специальный прибор нужно поместить внутрь шины. Он производит электроэнергию при деформации протектора.

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Этот электрогенератор - небольшая коробочка из резины, электродов и двух заряженных пленок: положительной и отрицательной.

Изобретатели уверены, что их технология имеет большой потенциал для практического применения в качестве источника питания для различных автомобильных цифровых приборов. Сколько именно электричества производит устройство, а также, как он влияет на баланс в шинах - неизвестно. Об этом сообщили на tsn.ua.

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