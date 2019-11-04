Состояние Илона Маска безумно выросло за неделю

Илон Маск разбогател за неделю на $ 2 млрд Фото: Reuters

Глава компании Tesla Илон Маск разбогател за неделю на $2 млрд.

После закрытия торгов 23 октября компания Tesla заработала $1,86 за одну акцию, сообщает Forbes.

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К этому аналитики прогнозировали убытки в пределах 42 цента на акцию. Однако итоговый доход Tesla составил около $342 млн.

Поэтому следующую неделю цена акций компании выросла на 24%, из которых 22% принадлежат Маску. Таким образом, глава Tesla разбогател до $22,9 млрд.

По итогам первого квартала 2019-го компания Tesla отчиталась о $702 млн убытков и падении поставок на 31% по сравнению с последним кварталом 2018-го.