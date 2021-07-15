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четверг, 15 июля 2021 12:28

Со светодиодными фарами и круиз-контролем "в базе" - презентовали новый Renault Captur
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Представили второе поколение французского кроссовера Renault Captur
Фото: Владимир Мукан
Renault Captur имеет большую решетку радиатора, чем в предыдущей генерации
Renault Captur получил новые С-образные фары. Во всех комплектациях они светодиодные
В бампере Renault Captur на месте противотуманных фар установлены массивные воздухозаборники
Кузов Renault Captur имеет плавные линии и выштамповки

В Киеве презентовали второе поколение французского кроссовера Renault Captur.

Знакомство с автомобилем провели в ресторанно-гостиничном комплексе ONOVO Dendra Hotel у Бориспольской трассы.

Автор: Владимир Мукан
  Представили второе поколение французского кроссовера Renault Captur
Представили второе поколение французского кроссовера Renault Captur

Новые машины яркого голубого цвета с черной крышей выставили у входа, чтобы была возможность познакомиться с их особенностями и провести тест-драйв.

Дизайн Captur сделали более выразительным с элементами новых фирменных фишек марки. Как и в новейших Renault, фары на кроссовер установили С-образные, оснащенные светодиодами.

Автор: Владимир Мукан
  Клиренс у нового Renault Captur 17,4 см
Клиренс у нового Renault Captur 17,4 см

Решетка радиатора стала больше. В бампере разместили массивные воздухозаборники. На капоте теперь есть несколько ребер жесткости.

Боковины машины имеют плавные округлые формы. В нижней точке бамперов, арок колес и порогов прикреплены накладки из черного некрашеного пластика.

Автор: Владимир Мукан
  Задние фонари Renault Captur также имеют С-образную форму
Задние фонари Renault Captur также имеют С-образную форму

Задние фонари также С-образные. В эмблеме дверцы багажника разместили камеру заднего обзора. В бамперах - датчики парктроника.

Салон стал более просторным. По центру торпеды - семидюймовый жидкокристаллический дисплей. Сиденья сзади можно регулировать по горизонтали.

Автор: Владимир Мукан
  Renault Captur получил новые С-образные фары. Во всех комплектациях они светодиодные
Renault Captur получил новые С-образные фары. Во всех комплектациях они светодиодные

Новый Captur построили на платформе CMF-B. Благодаря этому кроссовер стал длиннее на 11 см за эту модель предыдущего поколения, багажник "вырос" до 535 литров. Клиренс автомобиля - 174 мм.

В Украине модель продают с двумя вариантами 1,3-литровых двигателей на выбор - на 130 и 155 л.с. В паре с ними идет передний привод и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

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Начальная комплектация Renault Captur стоит от 553 900 грн. Имеет светодиодные фары, контроль давления в шинах, систему доступа без ключа, круиз-контроль, климат-контроль, парктроник, подогрев сидений, датчики света и дождя. Топовый вариант Intense стоимостью от 622 400 грн дополнительно включает подогрев руля, камеру заднего обзора и навигацию.

Автор: Владимир Мукан
  Торпеда Renault Captur
Торпеда Renault Captur

Эту модель адаптировали для украинского рынка. Она имеет антигравийную защиту, защитные щитки на тормозных дисках, защиту от грязи и пыли.

В прошлом месяце показали обновленные Renault Master и Trafic. А также - полностью новый Renault Express

Автор: Владимир Мукан
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