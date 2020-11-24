Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет

Украина будет следовать новым автомобыльним трендамФото:narodna-pravda

Недавно Британское правительство объявило о плане промышленной зеленой революции, направленный на достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. План включает запрет выпуска и продажи в стране новых машин с двигателями внутреннего сгорания с 2030-го.

- Представитель правления Великобритании не могут запретить ездить автомобилям с бензиновым двигателем. Максимум они запретят выпускать и продавать транспортные средства в такой комплектации. Если человек купил авто, например, в прошлом году он может спокойно на нем ездить, соблюдая определенные ограничения продиктованные государством, об этом сказал вице-президент Великобритании Александр Борис де Пфеффель-Джонсон. Не думаю, что такой запрет повлияет на массовый отказ от бензинового и гибридного транспорта, - говорит Gazeta.ua журналист и автоексперт Тарас Брязгунов. Он рассказывает, как ситуация уменьшение количества бензиновых и дизельных машин в развитых странах повлияет на украинский рынок. Ведь политику уменьшения машин с ДВС в будущем можно наблюдать во Франции, Германии, Австрии.

Как это повлияет на украинский рынок авто?



- Сомневаюсь, что запрет гибридных и дизельных автомобилей в Британии как-то повлияет на украинский автомобильный рынок. Поскольку в этой стране праворульная система управления транспортным средством. Для Украины наплыв поддержанных автомобилей из Британии не страшен.

Есть гораздо более серьезный импортер - Америка. Преимущественно все бензиновые автомобили едут оттуда. Например, Lincoln, Cadillac, американская версия Volkswagen Passat. В Америке поврежденные автомобили выставляют на аукцион за копейки. Их покупают, реставрируют и дорого продают в Украине.

Экологические стандарты у нас не такие жесткие, как в других странах Европы. Поэтому нам отправляют весь автомобильный секондхенд, который не подходит под нормы других стран.

Постепенно электрический транспорт вытеснит дизельные и гибридные двигатели с автомобильного рынка, но не думаю, что это произойдет к 2030 году, как планирует Великобритания. Другие страны, например Америка, Чехия, Польша, не перестанут использовать дизельные двигатели.

Будет ли в Украине подобная политика по постепенному отказу от машин с двигателями бензинового сгорания?

- Да, Украина присоединится к "зеленого движения", который начала Великобритания, но с опозданием в десять лет. Первый шаг Украина сделала. Недавно министр инфраструктуры сказал, что к 2030 году общественный транспорт будет электрический. Во Львове уже заказали первые 250 электробусов на заводе "Электрон".

Смена дизельного транспорта на современный формат положительно скажется на экономике Украины. Техническое обслуживание электротранспорта требует меньше затрат, не надо менять масло, крутить болты. Также электроэнергия стоит меньше, чем топливо. Тем более в Украине существует много ресурсов. Например, 4 атомные станции и мощная гидроэлектростанция. Мы можем самостоятельно генерировать электроэнергию. По Европейским меркам наше электричество недорогое. Возможно, и украинская власть создаст льготные условия электроснабжения для коммунального транспорта. Также в Украине неплохо развита зарядная инфраструктура, установили уже 9 тысяч под зарядных колонн.

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Подешевеют автомобили с двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизеле? Не повлечет ли запрет в ЕС на новые машины с ДВС наплыв поддержанных автомобилей в Украине?



- Небольшой приток будет. Но те автомобили, которые приедут с ЕС, хоть как-то соответствуют экологическим стандартам, всяком случае лучше "Жигули" или "Москвича". Средний возраст украинского автопарка более 17 лет. Европейские автомобили наоборот осовременят и разнообразят рынок. Но, чтобы не захламитись, необходимо ввести техосмотр на транспортные средства. В Украине действует экологический стандарт Евро-5. Он контролирует основные нормы экологии транспорта и горючего. Впрочем, не все ему следуют, особенно этим пренебрегают автозаправочные станции. Постепенно автопарк украинский обновится.

Целыми партиями вряд ли будут поставлять машины в Украине, потому что их некому покупать. Скорее мировые производители, опираясь на новые законы, усовершенствуют модельный ряд автомобилей и найдут как адаптировать их в обществе. Постепенно перейдут на электромобили. Немецкая компания Volkswagen сообщила, что к 2025 планирует выпускать 1.5 тысячи автомобилей в год.

Как повлияет на украинский авторынок экологические изменения транспортного средства в ЕС?



- Украинский автомобильный рынок разноплановый и очень старый. Новые автомобили покупают редко, а если покупают, то 20 летней давности. Конечно, рынок будет двигаться в ногу с ЕС, но с некоторым отставанием. Если все европейские страны перейдут на электротранспорт, Украина никуда не денется. Но сейчас в нашей стране популярны подержанные автомобили. За год украинцы зарегистрировали около 25 тысяч автомобилей, 90 процентов из них подержанные. Новые электромобили пока не покупают, так или иначе, они дороже бензиновых или дизельных. Но даже применяемых электромобилей у нас больше чем в Польше или России, хотя автомобильный рынок этих стран больше. Постепенно электромашины вытеснят представителей бензиновым и дизельным двигателями, но не думаю, что это произойдет до 2030 года. Процесс пошел, впрочем, электромобили имеют ряд нерешенных проблем. Например, батарея не рассчитана для длинных поездок: надо, чтобы автомобиль хотя бы 800 километров проезжал без подзарядки. Скорее заряжался, чтобы человек не ожидала часами на заправке. Главная проблема электрокаров - система утилизации батарей. Машины не выбрасывают вредных компонентов, но для быстрой утилизации батарей ничего не придумали, а они достаточно токсичны.

Украинский автопарк отличается от парка стран Европейского союза - возрастом, структурой и форматом транспортных средств. Например, в ЕС используют компактные, незаметные автомобили, среднего сегмента. В Украине наоборот, или премиальные машины, или подержанные, старше 15 лет. Это связано с тем, что у нас нет среднего сегмента. В Украине только бедные или богатые люди. На киевских дорогах Porsche Cayenne вижу чаще, чем когда был в Берлине. Интересно, что в ЕС гибриды покупают чаще, чем в Украине. Хотя европейцам невыгодно покупать машину этой комплектации. Они должны платить налог по нормам евростандарта. В Украине популярный кроссовер. Этот тренд связан с плохим качеством дорог и снежными зимами.

Какое будущее украинского автомобильного рынка?

- Украинский рынок однозначно насытится бензиновыми и дизельными автомобилями. Впрочем, постепенно Украина начнет активно перенимать этот прогресс и перейдет на электромобили. Станет чище воздух. В стороне прогресса мы оставаться не можем. В любом случае отстанем на десятилетия пока полностью откажемся от автомобилей с дизельным и бензиновым двигателем. Не стоит думать радикально. Возможно, Украина применит другие технологии в автомобильном мире. Например, компания Honda представили автомобиль, работающий на воде, а его выхлоп - водяной пар. Также в мире активно разработают методику изготовления синтетического бензина. Украина будет следовать новым трендам, пусть и с опозданием.

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В парламенте хотят увеличить ставку акцизного налога на дизельное топливо до €239,5 за 1 тыс. л. Это может вызвать повышение цены. Сегодня ставка составляет €139,5 за 1 тыс. л, сообщил директор Укравтономгаз Андрей Дорофеев на своей странице в Facebook.