Новый экологический стандарт для автомобилей: объяснили, что он предусматривает

Стандарт Euro 7А начнет действовать в Евросоюзе в 2025 году. Фото: unsplash

Новый экологический стандарт для автомобилей Евро-7 предусматривает существенное снижение уровня выбросов СО2.

В Европейском Союзе ожидают, что документ начнет действовать в 2025 году, пишет Autonews.

Пока неизвестно, какие нормы будут в Евро-7. Предполагается, что в Euro 7A уровень выбросов СО2 будет ниже на 66% по сравнению с Euro 6D, выбросы азота - в 2 раза меньше, а выбросы твердых частиц - в 6 раз меньше.

В Euro 7B требования будут еще жестче. У него уровень выбросов СО2 будет ниже на 90% по сравнению с Euro 6D, выбросы азота - в 6 раз меньше, а выбросы твердых частиц - в 10 раз меньше.

Стандарт Euro 7А начнет действовать в Евросоюзе в 2025 году, а Euro 7B - через несколько лет после Euro 7А.

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Европейские автомобильные эксперты считают, что после введения нового экологического стандарта наступит конец эры двигателей внутреннего сгорания. Автопроизводители перестанут их разрабатывать.

Отмечается, что сеть электрических станций для электрокаров и гибридов в Европе только развивается. К 2025 году его инфраструктура будет развита недостаточно.

Британское правительство объявило о плане промышленной зеленой революции, направленном на достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Он включает запрет выпуска и продажи в стране новых авто с двигателями внутреннего сгорания с 2030-го.