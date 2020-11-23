3 представителя Tesla заняли ведущие позиции в рейтинге самых популярных электрокаров мира

Три представителя Tesla заняли ведущие позиции в рейтинге Фото:news.drom.

В октябре 2020 украинцы приобрели на 15% меньше электромобилей, чем в прошлом году. Украинский автопарк пополнили 657 электрические авто. Аналитическая компания EV Sales Blog data создала рейтинг самых популярных автомобилей мира по количеству проданных в этом году.

1-е место заняла Tesla Model 3. Их купили 645 тыс. единиц. На 2-м месте - Nissan Leaf. За несколько месяцев приобрели 490 тыс. автомобилей. Тройку лидеров замыкает еще 1 автомобиль марки Tesla - Model S. Электрокар продали более 300 тыс.

Следующий автомобиль достаточно серьезный конкурент. Он отстает от предшественника лишь на 70 тыс. единиц. Это представитель французской компании - Renault ZOE. Есть большая вероятность, что он быстро догонит Tesla Model S.

5-е и 6-е место разделили представители китайского рынка - Baic Ec и Baic Eu. Их приобрели 203 тыс. и 196 тыс. автомобилей. Ранее Baic Ec и Baic Eu показывали хорошие результаты в количестве продаж. Впрочем, в последнее время не пользуются популярностью среди клиентов. А на украинском рынке, почти отказались от автомобилей китайского производства.

7-ю строчку рейтинга занял электромобиль немецкого производителя BMW I3. Его приобрела 191 тыс. человек.

На 8-м месте уже 3-й представитель от компании Tesla - Model X, с показателем продаж 177 тыс. автомобилей.

Кроссоверы американского производства разделили между собой девятое и десятое место рейтинга. Это Chery eQ, с показателем 139 тыс. Единиц и Volkswagen e-Golf - 136 тыс. единиц. Кстати, Volkswagen e-Golf планируют снять с производства, так как на рынок вышел его совершенный прототип Volkswagen ID.3.

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В течение октября в Украине зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей. На них потратили $260 млн, сообщает сайт RST.ua. Чаще всего ставили на учет автомобили французской марки Renault. За прошедший месяц таких приобрели 1,4 тыс. Украинцы активно покупали автомобили марки Toyota и Kia. Доля этих 3 брендов составила 42% от общего количества продаж в октябре.