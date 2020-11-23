3 представителя Tesla заняли ведущие позиции в рейтинге самых популярных электрокаров мира

 
Ексклюзивы
1/5
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1332
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 630
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1629
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5760
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 378
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 684
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 531
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 432
Фото
Все фото
8
7
6
15
5
Презентовали новый Infiniti QX55
Презентовали новый Infiniti QX55
Имеет рекордное ускорение и двигатель на 780 &quot;лошадей&quot; - Ferrari представила самый мощный суперкар
Имеет рекордное ускорение и двигатель на 780 "лошадей" - Ferrari представила самый мощный суперкар
Компания Chevrolet представила золотой автомобиль
Компания Chevrolet представила золотой автомобиль
Plymouth и Mercedes начале 1970 годов: нашли коллекцию ретроавтомобилей
Plymouth и Mercedes начале 1970 годов: нашли коллекцию ретроавтомобилей
Нашли Rolls-Royce с пробегом 50 тыс. км: загадочная история
Нашли Rolls-Royce с пробегом 50 тыс. км: загадочная история
Видео
Все видео
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
В Украине нашли парковку элитных авто
В Украине нашли парковку элитных авто
Спорткар Porsche разбили сразу после покупки
Спорткар Porsche разбили сразу после покупки
В окружении президента такое любят - кому принадлежит украинский бэтмобиль в Монако
В окружении президента такое любят - кому принадлежит украинский бэтмобиль в Монако
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1458
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 909
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2268
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 504
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 774
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
22 ноября 2020
Просмотров: 801
Зруйнували мрії
– Біда. Сину повістка в армію прийшла, – каже з місяць тому Катерина Павлівна. Її 18-річного Івана викликали у військкомат пройти ...
понедельник, 23 ноября 2020 14:03

3 представителя Tesla заняли ведущие позиции в рейтинге самых популярных электрокаров мира

  Комментировать
3 представителя Tesla заняли ведущие позиции в рейтинге самых популярных электрокаров мира
Три представителя Tesla заняли ведущие позиции в рейтинге Фото:news.drom.

В октябре 2020 украинцы приобрели на 15% меньше электромобилей, чем в прошлом году. Украинский автопарк пополнили 657 электрические авто. Аналитическая компания EV Sales Blog data создала рейтинг самых популярных автомобилей мира по количеству проданных в этом году.

1-е место заняла Tesla Model 3. Их купили 645 тыс. единиц. На 2-м месте - Nissan Leaf. За несколько месяцев приобрели 490 тыс. автомобилей. Тройку лидеров замыкает еще 1 автомобиль марки Tesla - Model S. Электрокар продали более 300 тыс.

Следующий автомобиль достаточно серьезный конкурент. Он отстает от предшественника лишь на 70 тыс. единиц. Это представитель французской компании - Renault ZOE. Есть большая вероятность, что он быстро догонит Tesla Model S.

5-е и 6-е место разделили представители китайского рынка - Baic Ec и Baic Eu. Их приобрели 203 тыс. и 196 тыс. автомобилей. Ранее Baic Ec и Baic Eu показывали хорошие результаты в количестве продаж. Впрочем, в последнее время не пользуются популярностью среди клиентов. А на украинском рынке, почти отказались от автомобилей китайского производства.

7-ю строчку рейтинга занял электромобиль немецкого производителя BMW I3. Его приобрела 191 тыс. человек.

На 8-м месте уже 3-й представитель от компании Tesla - Model X, с показателем продаж 177 тыс. автомобилей.

Кроссоверы американского производства разделили между собой девятое и десятое место рейтинга. Это Chery eQ, с показателем 139 тыс. Единиц и Volkswagen e-Golf - 136 тыс. единиц. Кстати, Volkswagen e-Golf планируют снять с производства, так как на рынок вышел его совершенный прототип Volkswagen ID.3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие машины бюджетного сегмента визуально похожи на премиальные

В течение октября в Украине зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей. На них потратили $260 млн, сообщает сайт RST.ua. Чаще всего ставили на учет автомобили французской марки Renault. За прошедший месяц таких приобрели 1,4 тыс. Украинцы активно покупали автомобили марки Toyota и Kia. Доля этих 3 брендов составила 42% от общего количества продаж в октябре.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «3 представителя Tesla заняли ведущие позиции в рейтинге самых популярных электрокаров мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Компания Chevrolet представила золотой автомобиль

Самое читаемое
&quot;Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей&quot; - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 34238
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 23355
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 11448
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 10719
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 5877
Авто
Презентовали новый Infiniti QX55
Презентовали новый Infiniti QX55
8
Имеет рекордное ускорение и двигатель на 780 "лошадей" - Ferrari представила самый мощный суперкар
Имеет рекордное ускорение и двигатель на 780 "лошадей" - Ferrari представила самый мощный суперкар
7
 Просмотров: 198
Ford Ecosport 2018 за 4150$: В США перед Новогодними праздниками снова падают цены на бу авто
Ford Ecosport 2018 за 4150$: В США перед Новогодними праздниками снова падают цены на бу авто
5
 Просмотров: 18
Компания Chevrolet представила золотой автомобиль
Компания Chevrolet представила золотой автомобиль
6
 Просмотров: 279
Renault выпустит 7-местный кроссовер
Renault выпустит 7-местный кроссовер Просмотров: 126
Больше всего комментируют
43
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
13
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
3
РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович
2
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
1
Зеленский уволил чиновника-взяточника
Голосов: 15570
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть