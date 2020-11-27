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пятница, 27 ноября 2020 08:03

Сколько "зеленых" номеров получили украинские владельцы электрокаров

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Сколько &quot;зеленых&quot; номеров получили украинские владельцы электрокаров
По данным ведомства, изготовление номерных знаков осуществляется в течение 7 календарных дней с момента получения заводом заявки на партию. Фото: pixabay.com

В Украине выдали 1740 специальных номерных знаков с зелеными символами для электромобилей.

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД, передает "Радио Свобода".

"По состоянию на 24 ноября 2020 года выдано 1740 номерных знаков для транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Стоимость услуги регистрации/перерегистрации колесных транспортных средств составляет для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ – 152,63 грн, для транспортных средств всех категорий иностранного производства – 190,15 грн, за исключением стоимости бланков и номерных знаков", – сообщили в МВД.

По данным ведомства, изготовление номерных знаков осуществляется в течение 7 календарных дней с момента получения заводом заявки на партию товара в количестве не более 25 тыс. единиц.

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В начале октября сервисные центры Министерства внутренних дел начали выдавать владельцам электрокаров специальные номерные знаки. Надпись на них наносят зеленым цветом. От обычных номеров новые знаки отличаются тем, что впервые в Украине на государственных номерах используют символы зеленого цвета. При этом есть буквы как кириллической азбуки, так и Латинской. Владельцы электротранспорта отныне могут парковаться на специально отведенных местах с бесперебойным доступом к зарядным станциям.

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