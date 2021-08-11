Сколько можно ездить без регистрации в МВД: назвали размер штрафов нарушителям

Владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать их в течение десяти суток после приобретения или таможенного оформления. Фото: pixabay.com

Сколько можно ездить без регистрации в МВД после растаможки или приобретения машины рассказали на юридическом сайте "Дорожный адвокат".

Согласно ст. 34 Закона "О дорожном движении" владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать их в течение 10 суток после приобретения или таможенного оформления. Эксплуатация незарегистрированных транспортных средств запрещена.

Срок государственной регистрации продлят в случае представления документов, подтверждающих невозможность своевременного ее проведения владельцами транспортных средств. Среди причин может быть болезнь, командировка. Однако указанные причины должны быть подтверждены документально.

На зарегистрированные транспортные средства выдают соответствующие свидетельства и номерные знаки.

За управление незарегистрированным автомобилем штраф составляет 850 грн в первый раз. Если нарушение зафиксируют повторно в течение года, то оплатить придется 1700 грн штрафа или общественные работы с возможным изъятием транспортного средства.

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Власти несколько раз упрощали порядок растаможки авто на еврономерах и откладывала штрафы. Но каждый раз их владельцы устраивали новые протесты с требованием пойти на еще большие послабления. По данным Таможенной службы, в Украине 500 тыс. авто на еврономерах. Две трети из них можно растаможить, вложившись в €1 тыс. остальные должны обойтись до €3 тыс.