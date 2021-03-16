Сколько будет стоить новый хэтчбек Peugeot 208

Фото: Auto24

Peugeot объявляет о старте продаж нового поколения модели 208. Новый Peugeot 208 будут предлагать сначала с двумя двигателями и в двух комплектациях на выбор покупателей. Официальные дилеры Peugeot уже принимают заказы.

Хэтчбек имеет современную платформу СМР, светодиодные фары Eco LED с дневными ходовыми огнями в виде "клыков", сообщает Auto24.

Интерьер новинки выполнен в соответствии с фирменной концепцией Peugeot i-Cockpit®: компактное спортивное рулевое колесо, высоко поднятые приборы. В зависимости от комплектации, Peugeot 208 может предложить даже более прогрессивный интерьер Peugeot i-Cockpit® 3D.

Под капотом новинки может быть бензиновый 1.2 PureTech 130, который развивает 130 л. с. и 230 Нм соответственно. Работая в паре с 6-ст. АКПП серии ЕАТ6, двигатель обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч за 9,6 с и 208 км/ч максимальной скорости. При этом двигатель потребляет всего 6,3 л топлива на 100 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 500 км на одном заряде: KIA показала новый электромобиль

Peugeot 208 предлагает атмосферный мотор 1.2 PureTech. При мощности 75 л. с. и крутящем моменте 107 Нм, этот двигатель в паре с 5-ст. МКПП гарантирует достаточную динамику при небольшом расходе топлива всего 5,8 л на 100 км.

Новый Peugeot 208 предлагают украинским покупателям в двух версиях: ACTIVE Pack или ALLURE Pack. Также опционально доступно различное оснащение и цвета кузова.

Комплектация ACTIVE Pack имеет системы ABS и ESP, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, электрический усилитель руля, кондиционер, датчики парковки сзади, фары Eco LED, стеклоподъемники с электроприводом, подогрев передних сидений, цветной 7-дюймовый сенсорный дисплей, салон Peugeot i- Cockpit® легкосплавные колесные диски TAKSIM. Цена PEUGEOT 208 PureTech 75 МКПП-5 ACTIVE Pack составляет от 475 тыс. 400 грн. Цена PEUGEOT 208 PureTech 130 АКПП-6 ACTIVE Pack- от 570 тыс. 100 грн.

Следующая комплектация ALLURE Pack имеет климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access, камеру заднего вида, беспроводную зарядку смартфонов, салон Peugeot i-Cockpit® 3D, тонированные стекла сзади. Цена PEUGEOT 208 PureTech 130 АКПП-6 ALLURE Pack - от 619 тыс. 100 грн.

Жительница Канады Эрика Месса сообщила, что новый кроссовер Hyundai Tucson травмировал ее неожиданным торможением. Теперь она требует от компании средства за приобретенный автомобиль.