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вторник, 16 марта 2021 11:04

Сколько будет стоить новый хэтчбек Peugeot 208
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Сколько будет стоить новый хэтчбек Peugeot 208
Фото: Auto24
Сколько будет стоить новый хэтчбек Peugeot 208
Сколько будет стоить новый хэтчбек Peugeot 208
Сколько будет стоить новый хэтчбек Peugeot 208
Сколько будет стоить новый хэтчбек Peugeot 208

Peugeot объявляет о старте продаж нового поколения модели 208. Новый Peugeot 208 будут предлагать сначала с двумя двигателями и в двух комплектациях на выбор покупателей. Официальные дилеры Peugeot уже принимают заказы.

Хэтчбек имеет современную платформу СМР, светодиодные фары Eco LED с дневными ходовыми огнями в виде "клыков", сообщает Auto24.

Интерьер новинки выполнен в соответствии с фирменной концепцией Peugeot i-Cockpit®: компактное спортивное рулевое колесо, высоко поднятые приборы. В зависимости от комплектации, Peugeot 208 может предложить даже более прогрессивный интерьер Peugeot i-Cockpit® 3D.

Под капотом новинки может быть бензиновый 1.2 PureTech 130, который развивает 130 л. с. и 230 Нм соответственно. Работая в паре с 6-ст. АКПП серии ЕАТ6, двигатель обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч за 9,6 с и 208 км/ч максимальной скорости. При этом двигатель потребляет всего 6,3 л топлива на 100 км.

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Peugeot 208 предлагает атмосферный мотор 1.2 PureTech. При мощности 75 л. с. и крутящем моменте 107 Нм, этот двигатель в паре с 5-ст. МКПП гарантирует достаточную динамику при небольшом расходе топлива всего 5,8 л на 100 км.

Новый Peugeot 208 предлагают украинским покупателям в двух версиях: ACTIVE Pack или ALLURE Pack. Также опционально доступно различное оснащение и цвета кузова.

Комплектация ACTIVE Pack имеет системы ABS и ESP, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, электрический усилитель руля, кондиционер, датчики парковки сзади, фары Eco LED, стеклоподъемники с электроприводом, подогрев передних сидений, цветной 7-дюймовый сенсорный дисплей, салон Peugeot i- Cockpit® легкосплавные колесные диски TAKSIM. Цена PEUGEOT 208 PureTech 75 МКПП-5 ACTIVE Pack составляет от 475 тыс. 400 грн. Цена PEUGEOT 208 PureTech 130 АКПП-6 ACTIVE Pack- от 570 тыс. 100 грн.

Следующая комплектация ALLURE Pack имеет климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access, камеру заднего вида, беспроводную зарядку смартфонов, салон Peugeot i-Cockpit® 3D, тонированные стекла сзади. Цена PEUGEOT 208 PureTech 130 АКПП-6 ALLURE Pack - от 619 тыс. 100 грн.

Жительница Канады Эрика Месса сообщила, что новый кроссовер Hyundai Tucson травмировал ее неожиданным торможением. Теперь она требует от компании средства за приобретенный автомобиль.

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Дата
16
марта

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