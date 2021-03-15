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понедельник, 15 марта 2021 11:44

Затормозил на скорости 120 км/ч - женщина требует от Hyundai деньги за авто

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Жительница Канады Эрика Месса сообщила, что новый кроссовер Hyundai Tucson травмировал ее неожиданным торможением. Теперь она требует от компании средства за приобретенный автомобиль.

Эрика Месса приобрела кроссовер в 2019 году за $37 173, примерно 1 млн 31 тыс. грн. Проблемы с авто начались через 3 месяца. Автомобиль ошибочно указал, что ей грозит фронтовое столкновения и через несколько секунд внезапно затормозил. Владелица привезла Tucson в дилерский центр, где ей сказали, что датчик безопасности почему-то мог временно заблокироваться, сообщает CTV News Toronto.

Автор: CTV News Toronto.
  Остановился на скорости 120 км/ч - женщина требует от Hyundai деньги за авто фото: CTV News Toronto.
Остановился на скорости 120 км/ч - женщина требует от Hyundai деньги за авто фото: CTV News Toronto.

Такая проблема повторилась трижды. Через 2 месяца после 1-го инцидента загорелся тот же индикатор и машина снова сама затормозила.

Женщина снова увезла транспортное средство в дилерский центр Hyundai. Там ей заменили выключатель блокировки. Техники уверяли, что к выключателю попадала влага, которая обманывала систему.

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Больше года проблем с авто не возникало. Однажды кроссовер затормозил на скорости 120 км/ч. Ему снова заменили выключатель блокировки.

Автор: CTV News Toronto.
  Остановился на скорости 120 км/ч - женщина требует от Hyundai деньги за авто фото: CTV News Toronto.
Остановился на скорости 120 км/ч - женщина требует от Hyundai деньги за авто фото: CTV News Toronto.

В то же время Эрика сказала, что инциденты с машиной настолько ее травмировали, что она больше не хочет ездить на ней и желает вернуть свои деньги. Компания выплатит всего $16 600, примерно 460 тыс. грн.

Шведская компания Volvo накануне представила обновленный кроссовер XC60. Авто отличается внешне от предыдущей версии измененной решеткой радиатора и оригинальными колесными дисками.

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