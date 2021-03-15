Затормозил на скорости 120 км/ч - женщина требует от Hyundai деньги за авто

Жительница Канады Эрика Месса сообщила, что новый кроссовер Hyundai Tucson травмировал ее неожиданным торможением. Теперь она требует от компании средства за приобретенный автомобиль.

Эрика Месса приобрела кроссовер в 2019 году за $37 173, примерно 1 млн 31 тыс. грн. Проблемы с авто начались через 3 месяца. Автомобиль ошибочно указал, что ей грозит фронтовое столкновения и через несколько секунд внезапно затормозил. Владелица привезла Tucson в дилерский центр, где ей сказали, что датчик безопасности почему-то мог временно заблокироваться, сообщает CTV News Toronto.

Автор: CTV News Toronto. Остановился на скорости 120 км/ч - женщина требует от Hyundai деньги за авто фото: CTV News Toronto.

Такая проблема повторилась трижды. Через 2 месяца после 1-го инцидента загорелся тот же индикатор и машина снова сама затормозила.

Женщина снова увезла транспортное средство в дилерский центр Hyundai. Там ей заменили выключатель блокировки. Техники уверяли, что к выключателю попадала влага, которая обманывала систему.

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Больше года проблем с авто не возникало. Однажды кроссовер затормозил на скорости 120 км/ч. Ему снова заменили выключатель блокировки.

Автор: CTV News Toronto. Остановился на скорости 120 км/ч - женщина требует от Hyundai деньги за авто фото: CTV News Toronto.

В то же время Эрика сказала, что инциденты с машиной настолько ее травмировали, что она больше не хочет ездить на ней и желает вернуть свои деньги. Компания выплатит всего $16 600, примерно 460 тыс. грн.

Шведская компания Volvo накануне представила обновленный кроссовер XC60. Авто отличается внешне от предыдущей версии измененной решеткой радиатора и оригинальными колесными дисками.