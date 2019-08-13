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вторник, 13 августа 2019 13:54

Сколько автомобилей эвакуировали с начала года

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Сколько автомобилей эвакуировали с начала года
В Киеве эвакуировали 274 автомобили с начала года Фото: pogliad.uа

С начала 2019 году в Киеве эвакуировали 274 автомобили нарушителей правил дорожного движения.

Эвакуация одного транспортного средства на штрафплощадку стоит от 720 до 1020 грн. Все зависит от класса машины и ее веса. Одни сутки хранения стоят 144 грн. Если транспортное средство находится на площадке больше недели, то сумма за каждые последующие сутки составляет 24 грн.

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"Всего с участием инспекторов по парковке осуществлено 274 эвакуации транспортных средств силами КП "Киевтранспарксервис" и КП "Центр организации дорожного движения", - сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Чаще всего машины нарушителей ПДД эвакуируют из Печерского, Шевченковского и Деснянского районов.

В Киеве за первые семь месяцев 2019 года произошло более 22 тыс. ДТП.

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