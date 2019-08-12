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понедельник, 12 августа 2019 18:46

Женщина вживила себе в руку ключ от Tesla

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Женщина вживила себе в руку ключ от Tesla
Amie DD вживила себе в руку ключ от Tesla. Фото: из открытых источников

Женщина, с никнейма Amie DD вживили ключ доступа к Tesla Model 3 собі в руку. Говорит, что для удобства доспута к транспортному средству.

Чип радиочастотной идентификации RFID обычно находится в цифровом ключи Tesla Model 3. Женщина достала его, с карты автомобиля путем растворения "лишнего" в едком веществе. Радиочастотный модуль Amie, с помощью "друга", поместила в капсулу и вживила в руку.

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В теле Эми уже был встроен чип, с помощью которого она могла рассчитываться на кассе, предъявлять удостоверение в аэропорту, биометрические данные паспорта и тому подобное. Она планировала совместить службы в один модуль, вместе с ключом от электрокара. Но автопроизводитель этого не позволил, из-за, якобы, защиты своего имущества от вмешательства третьей стороны.

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