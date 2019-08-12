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понедельник, 12 августа 2019 10:46

Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП

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Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП
Tesla на автопилоте дважды взорвался. Фото: instagram.com

В Москве на кольцевой автодороге взорвался и сгорел электромобиль Tesla.

Машина столкнулась с эвакуатором и дважды взорвалась. От удара пострадали пассажиры электромобиля: владелец машины и двое его детей. При взрыве их в салоне транспортного средства не было.

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Tesla ехала на автопилоте. Водитель электрокара якобы во время поездки отвлекся на детей, не контролировал свое авто, в результате чего и произошло ДТП. Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщили на tsn.ua.

Во втором квартале 2019-го американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla сократил размер ущерба. Однако показатели не оправдали прогнозов аналитиков.

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