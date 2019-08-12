Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП

В Москве на кольцевой автодороге взорвался и сгорел электромобиль Tesla.
Машина столкнулась с эвакуатором и дважды взорвалась. От удара пострадали пассажиры электромобиля: владелец машины и двое его детей. При взрыве их в салоне транспортного средства не было.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проходит строительство важного украинского моста
Tesla ехала на автопилоте. Водитель электрокара якобы во время поездки отвлекся на детей, не контролировал свое авто, в результате чего и произошло ДТП. Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Авария на МКАД и пожар Car exident and fire on ring road around Moscow (MKAD) 10 августа, 21:00, внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Службы вызваны Говорят, Тесла загорелась... #авария #авариянамкад #пожар #пожарнамкад #горитмашина #горитмашинанамкад #мкад #мосрентген #fire #carexident #caronfire #mkad #moscow #moscowmkad #тесла #теслазагорелась #tesla #teslaonfire
Об этом сообщили на tsn.ua.
Во втором квартале 2019-го американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla сократил размер ущерба. Однако показатели не оправдали прогнозов аналитиков.
Комментарии