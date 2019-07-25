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четверг, 25 июля 2019 11:55

Акции Tesla резко подешевели

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Акции Tesla резко подешевели
По итогам текущего квартала Tesla рассчитывает выйти на безубыточный уровень. Фото: Хайтек

Во втором квартале 2019-го американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla сократил размер ущерба. Однако показатели не оправдали прогнозов аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $408,3 млн, или $2,31 в расчете на акцию. В то же время за аналогичный период прошлого года компания заработала $717,5 млн. Это $4,22 на акцию, передает Інтерфакс.

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Во втором квартале убыток Tesla без учета разовых доходов и расходов уменьшился до $1,12 на акцию с $3,06. Выручка компании выросла до $6,35 млрд евро против $4,002 млрд годом ранее.

По словам главы компании Илона Маска, Tesla, по итогам текущего квартала, рассчитывает выйти на безубыточный уровень. Планирует продать в 2019-м от 360 тысяч до 400 тыс. машин. Это на 45-65% больше показателей прошлого года.

Во втором квартале Tesla на 51,1% увеличила поставки по сравнению с показателями предыдущих месяцев. В апреле-июне продала 95,2 тыс. машин. В то же время с начала года капитализация компании упала более чем на 20% - до $45,43 млрд.

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