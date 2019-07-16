Tesla пренебрегает частью тестов при уборке Model 3

Tesla Model 3 не проводит часть регламентных проверок Фото: teslaclub.lv

При составлении Tesla Model 3 компания не проводит часть регламентных проверок, чтобы успеть в сроки увеличения производства.

К такому выводу пришли на телеканале CNBC. Некоторые работники сообщили им об условиях работы на предприятии Tesla под названием GA4, которое работает более года в штате Калифорния, передает УНН.

Рабочие жалуются на дневную жару и холод ночью. В прошлом году в ангар попадал дым от природных пожаров. Телеканал получил фотографии, на которых трещины на пластике наспех заложили изоляционной лентой.

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Компания отвергает все обвинения и считает, что сведения являются шутками сотрудников.

"Вводят в заблуждение и не отражают практику сбора и настоящий характер работы в компании", - сообщили в пресс-службе Tesla.

В течение 2-го квартала 2019 Tesla увеличила объемы до рекордных показателей. За этот период компания доставила покупателям 95,2 тыс. электрокаров. Из них 17,6 тыс. машин Model S и Model X и 77,5 тыс. автомобилей Model 3. Это на 50% больше, чем в первые 3 месяца этого года.

К концу 2019-го компания планирует доставить 360 тыс. электрокаров их владельцам. В том числе более 250 тыс. Model 3.