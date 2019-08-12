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вторник, 13 августа 2019 07:30

Новые Audi R8 ,будет комплектовать хорватский производитель электрокаров Rimac

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Новые Audi R8 ,будет комплектовать хорватский производитель электрокаров Rimac
Audi R8 будет комплектовать хорватский Rimac. Фото: grabcad.com

Audi, вслед за несколькими другими производителями, может объединить усилия с хорватской фирмой Rimac, для работы над силовой установкой для электрического наследника R8.

В начале этого года глава Audi Брам Схот сообщил, что R8 получит продолжение в новой форме и станет электрокаром. Концепт Audi PB18 e-tron, представили в Пеббл Бич прошлого года. Он недвусмысленно намекает на облик будущего автомобиля. Немецкая пресса выдвигает версию, что называться электрокар будет Audi RS e-tron.

Audi обратилась к компании Rimac, которая прославилась электрическим гиперкаром C_Two чтобы договориться о возможности сотрудничать над высокоэффективным электрическим транспортным средством, которое бы заменило R8. Автомобиль может появиться в 2023 или 2024 годах.

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С одной стороны роль компании Мате Римаца может быть незначительной. С другой - хорваты могут предоставлять для R8 весь силовой агрегат.

Audi RS e-tron могут оснастить четырьмя электродвигателями совокупной мощностью около тысячи сил. Между тем, машина может получить твердотельный аккумулятор на 95 кВт/ч с беспроводной системой зарядки и запасом хода - 483 километра.

Двухместный гиперкар получит алюминиевое шасси с монококом и активную аэродинамику. Ориентировочная цена изделия - 200 тысяч евро. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Hyundai и Porsche развивают хорватский автопром. В рамках сотрудничества в Хорватии могут построить завод для производства электрокаров.

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