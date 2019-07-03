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среда, 03 июля 2019 14:12

Hyundai и Porsche развивают хорватский автопром

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Hyundai и Porsche развивают хорватский автопром
Компания Hyundai планирует инвестиции в автопром Хорватии. Фото: dealstreetasia.com

Компания Hyundai планирует инвестиции в автопром Хорватии.

В рамках сотрудничества в Хорватии могут построить завод для производства электрокаров.

В мае 2019 Hyundai объявила о вложении в компанию-производитель гиперкаров Rimac Automobili примерно $ 90 млн для создания электрического гиперкара. Компании тесно сотрудничали в разработке прототипов для электрической версии спорткара Hyundai N, а также автомобиля на водороде.

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Hyundai не единственная организация, которая сотрудничает с Rimac в сфере разработки и внедрения новых технологий. С хорватской маркой договор заключил также и Porsche AG.

Немецкая компания поддерживает заинтересованность власти Хорватии в развитии автопрома страны и обещает поддержать местных производителей. Член правления Porsche AG заявил, что у страны есть шанс стать важным местом для автомобильной промышленности на международном уровне.

О сотрудничестве с Rimac представители Hyundai сообщили во время встречи с чиновниками правительства Хорватии. Об этом написали на tsn.ua.

Американская компания Ford разрабатывает в Германии электромобиль для Европы.

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