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понедельник, 05 августа 2019 13:01

Samsung и Volvo вместе будут делать детали для електрогрузовиков

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Samsung и Volvo вместе будут делать детали для електрогрузовиков
Volvo и Samsung договорились о совместной разработке батарей для шведских электрических грузовиков. Фото: greencarreports.com

Компании Volvo и Samsung договорились о совместной разработке батарей для шведских электрических грузовиков.

Поставлять все необходимое для исследований будет профильное подразделение корейской марки Samsung SDI.

Volvo объявила о планах вывести на европейский авторынок множество электрических грузовиков до конца 2019 года. 2020 году их якобы должны появится уже на рынке США.

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Между тем, шведский бренд представил даже электрический мусоровоз и беспилотную фуру на электричестве.

Теперь Volvo договорилась о стратегическом альянсе с Samsung, который стал главным поставщиком аккумуляторов для електрофур Volvo.

По мнению представителей компаний, такая синергия позволит создать "самую надежную в мире транспортную систему". Об этом сообщили на tsn.ua.

Volvo и Uber представили серийный беспилотник. Самоходное авто построено на базе кроссовера Volvo XC90.

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