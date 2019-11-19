С завтрашнего дня в Украине будут штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1548
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1638
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1107
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10998
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1008
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1098
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5724
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
9
38
9
28
5
Представили электрический Ford Mustang Mach-E
Представили электрический Ford Mustang Mach-E
Быстрый разгон и точное управление - обзор новой Мazda СХ5
Быстрый разгон и точное управление - обзор новой Мazda СХ5
Показали самый быстрый в мире электромобиль
Показали самый быстрый в мире электромобиль
Эксперт объяснил, почему новая Octavia стала премиальным авто
Эксперт объяснил, почему новая Octavia стала премиальным авто
Впервые показали электрический универсал Volkswagen
Впервые показали электрический универсал Volkswagen
Видео
Все видео
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
Объявили официальное название электрического Mustang
Объявили официальное название электрического Mustang
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Hyundai запускает бесплатное самоходное такси
Hyundai запускает бесплатное самоходное такси
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1548
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1080
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 468
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 11:41

С завтрашнего дня в Украине будут штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла

  Комментировать
С завтрашнего дня в Украине будут штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла
Водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла. Фото: mashyna.com.ua

С 20 ноября набирает силу закон за нарушение правил перевозки детей. Текст закона опубликован на сайте издания Голос Украины. В частности, водителей будут штрафовать за отсутствие автокресла.

Запрещается перевозить детей без автокресла, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста, детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля и организованные группы детей в темное время суток. За нарушение этих правил водителей будут штрафовать на 510 грн, за повторное правонарушение - 850 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школьный автобус попал в аварию – отказали тормоза

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит штрафы за нарушение правил перевозки детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С завтрашнего дня в Украине будут штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 22203
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 17586
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 14544
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 13347
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020 Просмотров: 9630
Авто
Когда в Украине подорожают новые автомобили
Когда в Украине подорожают новые автомобили Просмотров: 711
Представили электрический Ford Mustang Mach-E
Представили электрический Ford Mustang Mach-E
9
 Просмотров: 594
Появились технические характеристики электрического седана BMW
Появились технические характеристики электрического седана BMW Просмотров: 198
Быстрый разгон и точное управление - обзор новой Мazda СХ5
Быстрый разгон и точное управление - обзор новой Мazda СХ5
38
 Просмотров: 2070
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 13624
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua