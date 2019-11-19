С завтрашнего дня в Украине будут штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла

Водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла. Фото: mashyna.com.ua

С 20 ноября набирает силу закон за нарушение правил перевозки детей. Текст закона опубликован на сайте издания Голос Украины. В частности, водителей будут штрафовать за отсутствие автокресла.

Запрещается перевозить детей без автокресла, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста, детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля и организованные группы детей в темное время суток. За нарушение этих правил водителей будут штрафовать на 510 грн, за повторное правонарушение - 850 грн.

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Верховная Рада приняла законопроект, который вводит штрафы за нарушение правил перевозки детей.