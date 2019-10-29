Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел

Большинство травм, полученных детьми в результате ДТП, - это следствие отсутствия специальных средств транспортировки

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит штрафы за нарушение правил перевозки детей.

Документ №1150 за основу поддержали 323 народных депутата. После этого по предложению спикера Дмитрия Разумкова парламентарии 332 голосами приняли законопроект в целом с технико-юридическими поправками.

Он предусматривает наказание для водителя за нарушение правил перевозки детей в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). Повторное нарушение в течение года будет наказываться штрафом в 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

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Дети могут ехать в салоне легкового и в кабине грузового автомобиля. Перевозки детей на заднем кресле или коляске мотоцикла, в прицепе запрещены. Дети до 12 лет во время езды в автомобиле должны находиться в детском кресле. Кроме кресла, может использоваться бустер или треугольник-адаптер. После достижения ребенком 12-летнего возраста его рост позволит ездить без дополнительных устройств, пользуясь только ремнями безопасности. Младенцев необходимо возить в автолюльке, зафиксированной с помощью автомобильных ремней. Располагать люльку следует перпендикулярно к направлению движения. Ребенка следует закрепить специальными ремнями в люльке. При перевозке ребенка в люльке на переднем сиденье важно не забыть отключить подушку безопасности переднего пассажира.