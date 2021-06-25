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пятница, 25 июня 2021 18:46

С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
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Nissan Leaf
Фото: Владимир Мукан
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf

На днях в Киеве презентовали японский электромобиль Nissan Leaf второго поколения. Модель уже начали продавать официальные дилеры производителя в Украине.

Знакомство с новинкой состоялось в комплексе Forrest Club на Минском проспекте в столице. Перед входом выставили новые Leaf в разных цветах. Каждый из них дали испытать в Киевской области дорогами протяженностью более 160 км.

Автор: Владимир Мукан
  Nissan Leaf
Nissan Leaf

Leaf нового поколения выглядит более современно своего предшественника. Имеет более угловатых форм кузова, строгую лицевую часть. Однако благодаря форме и компоновке в новинке можно узнать известную модель электромобиля. Например, над фальш-решеткой радиатора находится люк разъема для зарядки, форма крыши - каплеобразная крыша, задние фонари слегка находят на задние стойки кузова.

Автор: Владимир Мукан
  Nissan Leaf
Nissan Leaf

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Коэффициент аэродинамического сопротивления машины стал одним из лучших в классе - 0,28. Другой стала форма днища, также учли влияние бокового ветра во время движения. Благодаря этим техническим решениям в дизайне кузова, запас хода Leaf увеличился на 2,5 км, по сравнению с предыдущим корпусом модели.

В этой комплектации электромобиль имеет 17-дюймовые легкосплавные диски, FULL LED -фары, LED-противотуманки, камеру заднего обзора

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Салон машины теперь просторнее, имеет более качественные материалы. На торпеде есть мягкие вставки пластика. По ее центру установлена ​​современная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Автор: Владимир Мукан
  Nissan Leaf
Nissan Leaf

Руль у новинки D-образной формы, его дизайн такой же, как у кроссоверов производителя. Манипулятор между передними сиденьями стилистически и по принципу действия подобен тому, который устанавливали на первой генерации модели. Двигатель запускается с кнопки. Она размещена у кнопок климатического блока. Там же - регуляторы режимов езды и настроек педали газа.

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В Украине Nissan Leaf предлагают в одной комплектации - N-Connecta с 40-киловаттным аккумулятором и 150-сильным двигателем.

В этой комплектации электромобиль имеет 17-дюймовые легкосплавные диски, FULL LED -фары, LED-противотуманки, камеру заднего обзора с работой на 360 градусов, тонировку задних окон, систему бесключевого доступа I-key, климат-контроль, круиз-контроль, который может останавливать авто в пробках, систему экстренного торможения перед автомобилями, систему предупреждения о перекрестный движение позади и тому подобное. Стоимость машины - 962 340 грн.

Зарядить электромобиль можно тремя способами - от бытовой розетки на 220 вольт, на 32-амперной зарядке и на скоростной зарядной станции

"Есть еще интеллектуальная педаль акселератора e-Pedal, - говорит Gazeta.ua Дмитрий Кондраков, руководитель отдела продаж" Ниссан Мотор Украина ". - Она позволяет плавно ускоряться и замедлять машину без нажима на педаль тормоза. Очень удобная для поездок месте. Интересно, что при замедление электромобиля с помощью этой педали стоп-сигналы сзади загораются так же, как и при пользовании педалью тормоза. Еще в этой комплектации есть система автоматического переключения света, интеллектуальная система контроля рядности движения, система мониторинга "слепых зон", подогрев руля и передних и задних сидений".

До 100 км/ч новинка разгоняется за 7.9 секунды. Максимальная скорость - 144 км / ч.

"Запас хода у новинки значительно больше, чем у предыдущего поколения - 270 километров в смешанном цикле езды и 389 километров в городе, по методике WLTP. Это достаточно много, ведь по нашим исследованиям, владельцы автомобилей в среднем проезжают 80 километров в день. То есть полного заряда батареи нового Leaf им на три дня точно хватит ", - говорит Дмитрий.

Автор: Владимир Мукан
  Nissan Leaf
Nissan Leaf

Зарядить электромобиль можно тремя способами - от бытовой розетки на 220 вольт, на 32-амперной зарядке и на скоростной зарядной станции.

"Если аккумулятор до нуля разряжен, с домашней 10-амперной розетки он будет заряжаться 21 час. На 32-амперной зарядке, которые можно найти у магазинов, заправочных станций, торговых центров, процесс пополнения заряда займет 7,5 часов, - говорит специалист. - А на скоростной станции можно зарядиться до 80% за 40 минут. Например, достаточно оставить машину на зарядке у супермаркета идете скупаться в течение 40 минут. Когда вернетесь к машине, она будет иметь запас хода 200 километров".

Даем гарантию на сохранение емкости батареи 8 лет или 160 000 км пробега

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Среди стран Восточной Европы в Украине больше всего точек для зарядки электромобилей. Всего их 11200. Большинство из них не есть скоростными и размещены в областных центрах. Больше всего - в городах-миллионниках.

Автор: Владимир Мукан
  Nissan Leaf
Nissan Leaf

"Я тоже пользовался таким электромобилем. Зарядить его вообще не является проблемой. Удобнее ставить машину на ночную зарядку, - говорит Дмитрий Кондраков. - Сейчас актуальным для автомобилистов становится вопрос владения машиной. То есть в какие сумму обходится ее обслуживание и сколько затрат она требует. В случае с Leaf, стоимость владения очень низкая. Не нужно менять масло в двигателе. Техническое обслуживание происходит раз в 20 000 километров для замены фильтра салона, затем на 40 тысячах для замены тормозной жидкости. На 120 тысячах меняют охлаждающую жидкость".

Автор: Владимир Мукан
  Nissan Leaf
Nissan Leaf

На электромобиль действует гарантия. На электрические компоненты - 5 лет или 100 000 км пробега.

"Также даем гарантию на сохранение емкости батареи 8 лет или 160 000 км пробега. Поэтому можно не бояться, что через несколько лет что-то произойдет с аккумулятором".

Предыдущая генерация Nissan Leaf стала самым популярным массовым электромобилем. В Украине более 5 лет он занимает первые позиции по продажам. По данным производителя, первое поколение этой модели суммарно прошло 4 миллиарда километров.

Автор: Владимир Мукан
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