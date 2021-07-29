С быстрым ускорением и запасом хода больше 300 километров - как едет новый Nissan Leaf

Этим летом в Украине официально презентовали японский электромобиль Nissan Leaf второго поколения. Его начали продавать во всех брендовых автосалонах страны.

Модель предлагается в единственной комплектации N-Connecta с 40-киловаттным аккумулятором и 150-сильным двигателем. Стоит легковушка в такой версии - от 918 400 грн.

Чтобы познакомиться с машиной поближе, берем ее на тест-драйв.

Фото: Владимир Мукан

Знакомство

Nissan Leaf второго поколения построен по той же схеме, что и первый - под капотом размещен электродвигатель, в полу вмонтированы аккумуляторные блоки. Привод машины - передний. Роль коробки передач выполняет редуктор.

Все машины, которые продают в Украине, адаптированные под наши условия использования. Запас хода у новинки - 270 км в смешанном цикле езды и 389 км в городе.

Комплектация N-Connecta почти максимальная. В ней установлено большинство опций, доступных для этой модели.

Дизайн

Новый электромобиль Leaf выглядит современнее. Кузов имеет немало граней и острых углов. Подобные решения можно увидеть и в новых машинах других японских, корейских, французских производителей. Головная оптика стала более выразительной. Кстати, это FULL LED-фары, они "умеют" автоматически переходить с дальнего на ближний свет и наоборот. Ниже в бампере вмонтированы LED-противотуманки.

Автор: Владимир Мукан Nissan Leaf второго поколения имеет светодиодные фары и противотуманки

Фирменную фальш-решетку радиатора сделали больше, а на эмблеме исчез голубой цвет. Ранее Nissan устанавливал на свои электромобили логотип с голубым оттенком, чтобы подчеркнуть экологичность машин.

Автор: Владимир Мукан В Nissan Leaf второго поколения люк портов зарядки стал шире

Лючок для зарядных портов, расположенный между фарами, стал шире, имеет подсветку.

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На капоте - четыре резкие ребра жесткости. Два крайних переходят в линии обрамления решетки радиатора, две внутренние - в обрамление люка зарядных портов. Оконная линия на задней дверью резко поднята вверх.

Автор: Владимир Мукан В Nissan Leaf второго поколения есть система экстренного торможения перед автомобилями, установлена электроника, что предупреждает о перекрестном движении позади

Крыша автомобиля окрашена в черный цвет. Благодаря этому Leaf кажется легче, чем есть на самом деле. За двухцветное исполнение в автосалонах берут доплату 26480 грн. Корма модели выглядит значительно гармоничнее, чем в предыдущей генерации электрокара. Центральная часть задней дверцы окрашена в цвет крыши, а верхние уголки задних фонарей, как и у предыдущего Leaf, слегка находят на стойки кузова.

Клиренс модели - 15,5 сантиметров

Колеса в электромобиля 17-дюймовые с легкосплавными дисками. Если посмотреть на размер резины, то она здесь умышленно установлена ​​неширокой, чтобы меньше было трения и соответственно потребления энергии.

Автор: Владимир Мукан Nissan Leaf второго поколения построен по той же схеме, что и первый - под капотом размещен электродвигатель, в полу вмонтированы аккумуляторные блоки. Привод машины - передний.

Клиренс модели - 15,5 сантиметров. По сравнению с большинством современных японских и французских хэтчбеков, это высокий просвет. С таким можно парковаться под стандартные городские бордюры.

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Коэффициент аэродинамического сопротивления машины стал одним из лучших в классе - 0,28. Другой стала форма днища, также учли влияние бокового ветра во время движения. Благодаря этим техническим решениям в дизайне кузова запас хода Leaf увеличился на 2,5 км, по сравнению с предыдущим корпусом модели.

Автор: Владимир Мукан Nissan Leaf

Осматриваем багажник

Багажник в Leaf на 435 литров объема. Он вместительнее, чем у большинства хэтчбеков С-класса. И больше, чем у модели первого поколения. Там был багажник на 410 литров. Пятая дверца открывается высоко. Под ней проходит человек ростом 190 сантиметров.

Ровный пол не получается

Отсек для багажа неплохо распланирован. Здесь есть сетка и ремень для крепления груза. Можно прикрепить некоторые вещи. Не очень удобно, что высокий борт с заднего бампера. Надо высоко поднимать сумки перед загрузкой. Очевидно, чувство высокого борта было бы не таким, если бы багажник модели имел фальш-пол, под каким бы лежал полноразмерное запасное колесо. Оно в комплекте не идет. Вместо него в авто идет ремкомплект для шин.

При необходимости багажник можно увеличить, сложив спинки задних сидений. Ровный пол не получается. На это повлияли особенности конструкции именно электромобиля, ведь в его полу вмонтированы аккумуляторные батареи.

Автор: Владимир Мукан Сзади в Nissan Leaf поместится трое взрослых средней комплектации

Садимся в салон

Садимся в салон позади. Двери открываются широко - почти на 90 градусов. Примерно такой угол открывания имеет и на несколько классов выше модель производителя - Х-Trail. Людям любой комплектации будет удобно заходить в авто. Салон электромобиля стал просторнее за эту модель предыдущей генерации. Материалы устанавливают качественее. Посадка сзади в салоне несколько выше, чем спереди. Место для ног мелковатое за счет размещенной батареи. Однако ноги в переднее кресло, настроено под меня (средняя комплектация ростом 190 см) не упираются. Голова также не упирается в потолок.

Место для ног мелковатое за счет размещенной батареи

За счет форточек заднее окно здесь полностью опускается вниз. В большинстве хэтчбеков С-класса стекло на 15-20% остается не засунутым в дверь при полном открывании. Жаль только, что нет импульсных кнопок стеклоподъемников для пассажиров - когда можно зажать на секунду кнопку и стекло поднимется или опустится. Таковая установлена ​​только в водительской дверце. Центрального подлокотника в спинке нет. Поэтому трое взрослых свободно помещается на задний диван.

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Для пассажиров сзади предусмотрели подогрев сиденья и два разъема для зарядки мобильных телефонов.

Автор: Владимир Мукан Место водителя в Nissan Leaf второго поколения стало просторнее

За рулем

Место водителя выглядит современно. Компоновка панели приборов стала иной. Однако все показатели понятны, читаются хорошо. Есть вставки из мягкого пластика,

Руль обтянутый кожей. Он D-образной формы, как и во всех новых моделей производителя. Такое решение позволяет легко выходить из-за руля, а также тактильно чувствовать, на какой угол повернутое рулевое колесо.

Автор: Владимир Мукан Манипулятор редуктора в Nissan Leaf второго поколения выглядит подобно тому, что устанавливали в машине первого поколения

В стиле предыдущего поколения "Лифа" сделан рычаг редуктора. Им пользоваться очень просто. У него разместили кнопку запуска двигателя и выключатель разумной педали газа.

Сверху установлен экран мультимедийной системы. Здесь все понятно. В отличие от предыдущего поколения этой модели, мультимедийка имеет системы "Еплкарплей" и "Андроид авто". Можно синхронизировать функционал смартфона с автомобилем. К сожалению, в системе не нашел украинского языка в меню.

На привычном месте в электромобиля нет ручника

Удобно, что кнопки климатических настроек разместили отдельно, а не в системе мультимедийки. Так ими проще пользоваться во время движения. Также хорошо, что есть разнообразие разъемов для смартфона водителя под торпедой - стандартная розетка прикуривателя 12 В, USB, type C.

Автор: Владимир Мукан Nissan Leaf оснащен шестью подушками безопасности, мультимедийной системой с программы синхронизации со смартфонами, камерой заднего обзора с углом работы на 360 °, индикаторами мертвой зоны видимости, системой удержания автомобиля в своей полосе

На привычном месте в электромобиля нет ручника - ни механического, ни электрического, например как в Х-Trail. Механическую педаль стояночного тормоза разместили слева от руля. Чтобы машина не катилась, ее нужно нажать и услышать характерное ступенчатое потрескивание. Нетипичное решение как для электромобиля. Однако мне механическими стояночными тормозами пользоваться удобнее.

Сиденья у автомобиля удобные. Имеют достаточно широкую подушку и большой диапазон регулировок. Все они механические. Удобно, что наклон спинки регулируется рычагом, а не круглой шайбой, как в большинстве немецких и французских хэтчбеков.

Автор: Владимир Мукан За счет крыши черного цвета визуально Nissan Leaf выглядит легче, чем есть на самом деле

Поехали

Жму на кнопку запуска двигателя электромобиля - и машина заводится. Это чувствуется в основном по показателям панели приборов. Звука не слышно. Перевожу манипулятор в режим "драйв" и еду. Электромобиль стартует плавно и одновременно быстро. При этом он во время нажатия на газ непрерывно разгоняется.

Обзор с водительского места нормальный, большие зеркала хорошо охватывают пространство позади, немного мешают широкие стойки кузова. Помогают контролировать мертвые зоны видимости индикаторы "слепых зон". Они встроены в зеркала. В салоне стало тише по сравнению с предыдущей генерацией модели.

Автор: Владимир Мукан Облик Nissan Leaf второго поколения стал более стремительным за модель первой генерации

Управление Nissan Leaf острее, чем в предыдущей версии. Благодаря низкому центру тяжести в поворотах электромобиль практически не кренит. Подвеска стала более упругой, чем у первого поколения модели. Ям, небольших выбоин и швов дороги почти не ощутимо.

Разгон электромобиля можно сравнить с машиной, оснащенной 3,5-литровым силовым агрегатом. Ему достаточно менее 8 секунд для разгона до 100 км/ч.

В электромобиля есть е-pedal. После активации этой функции машина едет только тогда, когда водитель давит на педаль газа. Как только убирает ногу, она начинает тормозить двигателем, при этом сзади загорается стоп-сигнал. Пользоваться е-pedal в городе удобно. Ведь так всегда срабатывает система рекуперации, что подзаряжает двигатель.

Есть еще экономичный режим. Он тоже хорошо настроен. С ним запас хода увеличивается на 10 км.

Автор: Владимир Мукан Панель приборов Nissan Leaf второго поколения имеет другой дизайн

На трассе отключаю "умную педаль" и "экономичный режим" и ускоряюсь. Разгон электромобиля можно сравнить с машиной, оснащенной 3-литровым силовым агрегатом. Ему достаточно менее 8 секунд для разгона до 100 км/ч. Его максимальная скорость - 144 км/ч. Однако после разгона пересечения деления 140 на спидометре батарея садится быстрее.

В моем смешанном режиме - город-трасса-город - на одном заряде электромобиль проходил более 260 километров. Одного заряда хватило на ежедневное использование машины в течение 4-5 дней в режиме дом-работа-дела-дом, во время которого каждый день проезжал 40-50 км. Когда увидел, что заряда остается менее 70 км, поставил на ночь от домашней розетки. Каждые 2-3 часа зарядки запас хода машины пополнялся примерно на 30 километров. Для полного заряда необходимо 19-21 час. На скоростной зарядке пополнить до заряд можно в течение часа.

Автор: Владимир Мукан Моторный отсек Nissan Leaf

Обслуживание

Традиционного технического обслуживания Nissan Leaf делать не нужно. Нет нужды менять смазку двигателя, топливный, воздушный, масляный фильтры, менять ремни ГРМ и тому подобное.

На сохранение емкости батареи дают гарантию 8 лет или 160 тыс. км пробега

Производитель рекомендует раз в 20 тыс. км пробега менять фильтр салона, раз в 40 тыс. км пробега менять тормозную жидкость, раз в 120 тыс. км менять охлаждающую жидкость. На сохранение емкости батареи дают гарантию 8 лет или 160 тыс. км пробега. Примерно столько проезжает активный водитель города-миллионника за 11-13 лет.

Предыдущая генерация Nissan Leaf стала самым популярным массовым электромобилем. В Украине более 5 лет он занимает первые позиции по продажам. По данным производителя, первое поколение этой модели суммарно прошло 4 миллиарда километров.