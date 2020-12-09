Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX - какие дорогие машины купили украинцы в ноябре

В течение ноября в Украине зарегистрировали 7,1 тыс. новых автомобилей. Это на 15% меньше, чем в октябре этого года.

Общая сумма затрат на покупку машин составила $220 млн без учета стоимости дополнительного оборудования. В ноябре чаще регистрировали автомобили марки Renault. В прошлом месяце в Украине приобрели 1,2 тыс. таких автомобилей. Также популярными были Toyota и Kia. Доля этих трех брендов составляла 35% от общего количества продаж в прошлом месяце, сообщает сайт по продаже автомобилей RST.ua.

Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером среди моделей. Также часто регистрировали Kia Sportage и Renault Duster.

В ноябре украинцы приобрели 5,2 тыс. кроссоверов, что составляет 73% от общего объема рынка новых авто. Доля автомобилей, оборудованных дизельными моторами, составила 33%. Автомобили ценой от $ 35 тис. составили 26% рынка.

Автор: RST.ua В течение ноября в Украине зарегистрировали 7,1 тыс. новых автомобилей

Самыми дорогими авто, которые покупали украинцы в ноябре стали: 1 Rolls-Royce Cullinan, стоимостью более $ 475 тыс., 1 Rolls-Royce Wraith - $ 450 тыс., 2 единицы Aston Martin DBX, каждый из них стоит от $ 250 тыс. 2 Bentley Continental GT - по $ 300 тыс. за машину. Также в прошлом месяце зарегистрировали 13 Land Rover Range Rover стоимостью свыше $ 160 тыс., 17 Mercedes-Benz G-Class- по $ 150 тыс. за автомобиль, 8 Porsche Taycan, они стоят по $ 115 тыс. А также 24 Lexus LX за $ 110 тыс. и 1 BMW 7-Series приобрели за $ 110 тыс. без учета стоимости дополнительного оборудования.

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В октябре в Украине зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей. Общая сумма затрат на покупку этих авто составила $ 260 млн. Тогда среди брендов также чаще регистрировали автомобили Renault, но среди моделей самым популярным авто был Kia Sportage.