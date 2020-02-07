Родился король конструкторов

Автор: Enslin Вильгельм Майбах

9 февраля 1846 года родился немецкий инженер и предприниматель Вильгельм Майбах, которого современники называли "королем конструкторов".

В 1885 году двигатель Майбаха привел в движение двухколесный экипаж - прообраз мотоцикла. А в 1893 году разработал испарительный карбюратор. Это позволило использовать вместо светильного газа жидкое топливо. В следующем году он получил патент на гидравлические тормоза.

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Одним из важнейших достижений Вильгельма Майбаха является создание в 1901 году первого гоночного автомобиля. Его концепцию используют до сих пор.

Благодаря сотрудничеству Майбаха с графом Цеппелином на дирижаблях последнего работали моторы именно Майбаха. Однако автомобили Maybach делал сын Вильгельма Карл. При этом идеи отца он также использовал.

В 1922 году Общество немецких инженеров отметило Вильгельма Майбаха званием "конструктор-первопроходец".