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среда, 12 июня 2019 16:49

Родились до войны, 56 лет прожили вместе и полетели в небо

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Автор: "Украинское воздухоплавательное общество"
  Самого почтенного возраста супружеская пара, совершившая полет на воздушном шаре.
Самого почтенного возраста супружеская пара, совершившая полет на воздушном шаре.

Недавно в селе Березовка возле Киева состоялся 2-й фестиваль воздушных шаров "Мама, я дома". Там задокументировали рекорд.

На территории выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" состоялось мероприятие, посвященное шаровому воздухоплаванию.

Супруги Захаржевские, Юрий и Галина, которые родились еще до Второй мировой войны, полетели на аэростате.

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"Ему - 81 рок, ей - 79. Вместе уже 56 лет. Вместе они и поднялись в небо, и это рекорд. Представитель от Книги рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал этот факт. Пара получила сертификат и задокументировано достижение: "Самого почтенного возраста супружеская пара, совершившая полет на воздушном шаре", - рассказывает Сергей Скалько, руководитель общественной организации "Украинское воздухоплавательное общество". - Но это не первый рекорд на шарах под нашим управлением.

Как-то мы поднялись в небо у Хмельника и приземлились в Донецкой области. Пролетели 708 километров. Полет продолжался 12 часов и 28 минут. Событие задокументировано в национальном реестре Книги рекордов Украины как рекорд Украины дальности и продолжительности полета на воздушном шаре".

Транспортное средство величиной с 5-этажку: у Киева прошел фестиваль воздушных шаров.

Автор: Богдан Пихачек
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