Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров

Фото: Богдан Пихачек

25 мая, в селе Березовка, что недалеко от столицы, состоялся второй фестиваль воздушных шаров "Мама, я дома".

На территории выставочного центра "КиевЭкспоПлаза", на ул. Амстердамской 1, состоялось мероприятие посвященное шаровому воздухоплаванию.

Утро, облачно с прояснениями. За несколько метров от автодороги М 06, Киев-Чоп, на поле стоит длинный серый павильон выставочного центра. Со сцены, перед агимангаром, звучит волынка. В мелодии узнал Гимн Украины - фестиваль открыт.

Вокруг стоит гул детворы, со сцены хор исполняет украинские народные песнопения. На детской площадке, что слева от сцены, метров за 100, школьники спускаются с большой надувной горки. Мальчика, на вид лет 10-ти, метров на 5 швыряет вверх аттракцион-резинка. В одной из секций "КиевЭкспоПлаза" что-то дребезжит. То надувают огромный воздушный шар. Продолжается подготовка к масштабному запуску.

В павильоне, у большого аэростата туда-сюда ходит человек в темной спортивной кофте с капюшоном. Он запускает портативный двигатель с пропеллером и поддает воздуха в большой воздушный шар, который "разлегся" на полу выставочного ангара. Дальше что-то проверяет, дергает на корзине монгольфьера.

"Когда вы движетесь на воздушном шаре - вы движетесь с потоком воздуха, - говорит Валерий Онипченко, курсант школы пилотов Киевского воздухоплавательного общества. - И это одно из преимуществ этого транспортного средства, ведь сильного ветра совсем нет и вам комфортно находиться на высоте. Вы летите в атмосфере абсолютной тишины, покоя и счастья.

В обычную корзину, которая крепится к воздушному шару может поместиться до восьми человек. В целом же число посадочных мест определяет вес пассажиров и снаряжения. Многое зависит и от силы ветра, влажности воздуха ".

У технических ворот КиевЭкспоПлаза расположили мобильный магазинчик. Там продают тематическую продукцию, в основном маленькие воздушные шарики, самолетики, наклейки с авиационной тематикой.

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Неподалеку тканевого воздухоплавательного судна присел человек в комбинезоне серого цвета. На лбу солнцезащитные очки, на груди - шеврон с надписью "Pilot". Мужчина на цыпочках возится у маленькой копии воздушного шара. Корзина величиной с корзину из супермаркета. К ней через белые веревки привязан желтое полотно, которое занимает несколько квадратных метров, приплюснутое к земле.

"Довольно часто воздушные шары изготавливают из капрона, пропитанного силиконом. Такие - самые дешевые. В основном полотна производят в Америке, Испании, Великобритании, Германии, Китае, - рассказывает Александр Федченко, пилот воздухоплавательного общества "Монгольфьер".

Корзину делают из лозы ротанга или других растений.

Самое интересное мне было летать над Киевом. К полету тщательно готовим людей, пьяных на борт не берем. Это транспортное средство, все серьезно.

Желтое полотно, набрало горячего воздуха и стало аэростатом размером как большая черешня.

Допустимая скорость полетов с пассажирами - до 4 метров в секунду. Температура внутри шара - около 100 градусов по Цельсию. Топливный элемент - пропан-бутан. Средний расход - 1 литр газа в минуту ".

Для полета, кроме основных модулей, обеспечивающих полет, шар оснащают аптечкой, огнетушителем, пожарным полотном, плотной веревкой, длиной 25 метров. Пилот берет с собой високомер, компас, радиостанцию, карты, GPS.

"Погода - основной аргумент, что влияет на полет. Перед стартом, мы запускаем метеозонд. Это обычный надувной шарик. Он поднимается вверх, а мы наблюдаем за ним, и анализируем на каких высотах какойветер, его интенсивность, направление.

Самая высокая высота, на которую я поднимался на шаре - 1500 метров. Полеты проходили всегда без приключений.

Даже если с высоты спускаться без подогрева шара, представим что вышел из строя нагревательный механизм, закончился газ, все равно шар сядет относительно мягко. Ведь при таких обстоятельствах аэростат будет падать со коростью 5 метров в секунду, так называемый холодный спуск. А норма скорости снижения - 3,6 метров в секунду ", - рассказал Александр Федченко.

Автор: Богдан Пихачек Александр Федченко, пилот воздухоплавательного товарситва "Монгольфьер"

Корзина шара сверху и снизу обшита кожей. Очевидно, она выполняет защитную и декоративную функции. Полотно крепится к плетеной пассажирской капсулы многочисленными стальными тросами.

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Фестиваль "Мама, я дома" организовала Aeronautic company Montgolfier, входящей в состав общественной организации "Украинское воздухоплавательное общество".

"Наша организация объединяет пилотов воздушных шаров. Мы создали школу, которая готовит специалистов воздухоплавания. Сейчас наша команда сформирована из 80 пилотов и членов компании. "Украинском воздухоплавательном обществу" уже год. А вот "Aeronautic company Montgolfier" парит небом с 2008 года.

К нам приезжают учиться на пилотов люди из Беларуси, Болгарии, Молдовы, юго-восточной Азии. Программой подготовки предусмотрено 92 часа учебной теории и 16 часов практики. В общем, программа длится месяц. Стоит курс 2-3 тысячи долларов. Кто успешно прошел этот путь - получает сертификат международного уровня ", - говорит Сергей Скалько, руководитель общественной организации" Украинское воздухоплавательное общество ".

Комплект воздушного шара стоит от 30 до 50 тысяч евро. Самое дорогое - шар, 50% от цены воздухоплавательного комплекта.

Представители воздухоплавательной компании говорят, что для того, чтобы самому подняться в небо на своем шаре, надо иметь пилота, или самому быть пилотом. Для этого можно закончить школу аэронавтики. Так вы будете знать все что необходимо для полетов, получите пилотное свидетельство. Тогда можете, например, купить шар. Его нужно зарегистрировать, получить на него номер, летную пригодность, и он будет во всех предусмотренных нормативно-правовыми актами реестрах. Тогда можете спокойно летать. Если захотите "поплавать" в контролируемом воздушном пространстве - за 24 часа нужно подать заявку в государственные органы и указать цель и маршрут полета.

"Комплект воздушного шара, в частности корзина, горелка, баллоны, пропеллер, шар - стоят, в среднем, от 30 до 50 тысяч евро. Самое дорогое - шар, 50% от цены воздухоплавательного комплекта.

К подготовке в полет мы готовимся тщательно. У нас есть предварительная подготовка и предполетная. Предварительная - длится от 3-4 дней и до недели. Предполетную осуществляем за сутки до подъема в небо.

У нас есть своя метеостанция, метеорологи. Мы "записываем погоду". У нас целая служба безопасности полетов.

Поскольку мы используем воздушное пространство - связываемся с авиационными службами, в зависимости от того, где летаем. Как минимум, держим связь с противовоздушной обороной, центром полетной информации, диспетчерскими службами. Сообщаем о своих планах в Украэроцентр, аэронавигацию, аэропортам ", - рассказал Сергей Скалько, руководитель по подготовке пилотов компании Монгольфьер.

Автор: Богдан Пихачек Сергей Скалько, руководитель общественной организации "Украинское воздухоплавательное общество"

В павильоне с шарами слышен детский шум. Стоит гул как от паяльной лампы. В воздухе, под потолком, завис тот самый маленький воздушный шар, с небольшой корзиной. Правда желтое полотно, набрало горячего воздуха и стало аэростатом размером как большая черешня.

Иногда шары летают над жилыми зонами. Кто-то восторженно за этим наблюдает, но не все. Есть и те, кто считает такие полеты вмешательством в частную жизнь.

"Разные люди, по-разному относятся к полетам над частными участками. В районе, где мы обычно "плаваем" есть люди, которые попросили не летать над их территориями. Мы и не летаем. У нас даже обозначены зоны, куда мы не двигаемся ", - говорит Сергей Скалько.

Недалеко от большого аэростата стоит женщина в темной спортивной кофте, с коричневой сумкой и что-то обсуждает с белокурой женщиной в костюме, похожем на наряд пилотов Монгольфьер.

"Сегодня я впервые летала. Я поражена. Трудно подобрать слова, чтобы описать положительные эмоции от полета. Мой парень - пилот. Он пригласил меня полетать на фестивале. Здесь я впервые и осуществила свое путешествие на шаре. Впечатления - супер. Это можно сравнить с воспоминаниями из детства, когда я летала с мамой и папой на самолете. Мне понравилось подниматься и видеть как все меньше становятся дома и машины вдалеке.

Посадка тоже понравилась. Драйвовая. Начал дуть сильный ветер и нам пришлось класть корзину на бок. Все, кто был в корзине, наклонились, чтобы корзина упала. Бух! И мы уже на земле. Но сильно не ударились. Затем выползали (смеется Авт.). Обычно шар приземляется плавно. Держишься крепко и колени надо немного согнуть. Хочу еще ", - рассказала Виктория Калинина, гость фестиваля "Мама, я дома".

К сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий, запланированные запуски шаров фестиваля остались нереализованные. Однако гости мероприятия имели возможность пообщаться с пилотами аэростатов, взять мастер-классы у специалистов. Аттракционы, уличная кухня, живое пение и танцы - позволили хорошо провести время в релаксе и пользе для всех желающих.

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