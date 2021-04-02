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пятница, 02 апреля 2021 12:55

Резко выросли продажи новых авто - что покупают украинцы

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Резко выросли продажи новых авто - что покупают украинцы
Renault стала самой популярной маркой. Фото: pinterest.com

В Украине с начала года выросли продажи новых легковых автомобилей.

В январе-марте спрос на них увеличился на 4% - до 21,1 тыс. единиц, если сравнить с аналогичным периодом в 2020 году, сообщают в пресс-службе Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В марте в годовом выражении продажи новых автомобилей выросли на 45% - до более 9 тыс. По сравнению с февралем этого года продажи выросли почти на 43%.

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Renault стала самой популярной маркой - 1 тыс. 256 авто за март. Тем самым компания улучшила результат 2020 года.

На 2-м месте оказалась Toyota - 1 тис.171 авто - 77%, 3-е место у KIA - 646 машин - 12%. На 4-й позиции Skoda - 627 авто, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. В пятерке лидеров - Volkswagen с результатом 525 авто - это в 4 раза больше.

Самым популярным авто в марте стал Toyota RAV4. Его выбрали 644 покупатели.

Toyota создала уникальный внедорожник для транспортировки вакцины от коронавируса. Land Cruiser 78 будет иметь специальную систему охлаждения.

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