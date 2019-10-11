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пятница, 11 октября 2019 09:36

Рев мотора и сожженные шины: на OldCarLand работало дрифт-такси
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Дрифт-такси на 11-м OldCarLand
Фото: Соломия Цура
Дрифт-такси на 11-м OldCarLand
Дрифт-такси на 11-м OldCarLand
Дрифт-такси на 11-м OldCarLand
Дрифт-такси на 11-м OldCarLand

В третий раз посетители крупнейшего технического фестиваля в Украине OldCarLand могли не просто рассматривать более 800 раритетных транспортных средств, но и покататься на дрифт-такси с опытным пилотом.

"Желающих проехаться было очень много. Я счастлив, что подарил эмоции такому большому количеству человек, - говорит пилот команды по дрифту Nanoprotec Number One Team Виталий Геращенко. - Мой автомобиль сделан специально для дрифта. Внешне - это ГАЗ-24. Однако "начинка" значительно мощнее. 8,3-литровый двигатель мощностью 530 л.с. взят от спорткара Dodge Viper. Ходовую часть и трансмиссию пришлось переделать полностью".

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В среднем своей очереди людям приходилось ждать около 40 мин. Чаще всего катали детей и подростков. Каждый желающий получал свой порядковый номер, по которому определяли следующего пассажира.

"Машина построена на базе шасси популярного для дрифта автомобиля - Nissan 200 SX, - добавляет Геращенко. - Все внешние элементы машины максимально облегчили. Практически весь кузов изготовлен из пластика. Это сделано для быстрых и эффективных маневров. Чем автомобиль легче, тем быстрее он разгоняется и лучше выполняет необходимые элементы. Сейчас этой машине более восьми лет".

OldCarLand-2019 проходил в Государственном музее авиации на столичной ул. Медовой, 1. Организатор мероприятия - клуб технической классики OldCarServiсe.

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