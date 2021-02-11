Разработали уникальный трансформер - будет помогать во время стихийных бедствий

Фото: Hyundai

Компания Hyundai представила автомобиль-трансформер. Он сможет добраться до труднодоступных уголков мира, а когда-то - побывать на Марсе.

Транспортное средство TIGER не предназначено для пассажирских перевозок. Его планируют использовать для научных исследований или в качестве помощника во время стихийных бедствий для доставки еды и лекарств, пишет Daily Mail.

В отличие от других автомобилей экстренной помощи, концепт Hyundai способен выдвигать четыре ноги, чтобы преодолевать препятствия, а потом втягиваться, чтобы превратиться в полноприводный автомобиль.

"Эти возможности делают автомобиль идеальным для оценки поверхности на 360 градусов в районах, пострадавших от стихийных бедствий, при преодолении сложной местности или даже для исследования поверхности луны или другой планеты", - рассказали в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изобрели мозговой имплант - он может вылечить болезнь Паркинсона и депрессию

Автомобиль имеет 28 двигателей и 28 датчиков между четырьмя опорами, а также конструкцию, которая позволяет ему двигаться в любом направлении - назад, вперед или в сторону. Сам трансформер по размеру похож на чемодан.

"Такие автомобили, как TIGER, и технологии, лежащие в их основе, дают нам возможность развивать наше воображение. Мы постоянно ищем способы переосмыслить дизайн и разработку транспортных средств и по-новому определить будущее транспорта и мобильности", - сказал доктор Джон Су, глава New Horizons Studio.

Размер и вес позволяют прикрепить TIGER к беспилотному летательному аппарату и сбрасывать его в местах, недоступных для людей и других транспортных средств экстренной помощи.

Если автомобиль встречает препятствия, то автоматически извлекает четыре ноги, чтобы преодолеть их, пока не достигнет более гладкой местности.

Volkswagen планирует запустить производство летающих авто. Для этого компания изучает возможности запуска в Китае.