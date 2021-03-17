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среда, 17 марта 2021 13:30

Разгон до "сотни" за 4 с. - BMW показала новый спортивный седан
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Разгон до "сотни" за 4 с. - BMW показала новый спортивный седан
Фото: BMW GROUP
Разгон до "сотни" за 4 с. - BMW показала новый спортивный седан
Разгон до "сотни" за 4 с. - BMW показала новый спортивный седан
Разгон до "сотни" за 4 с. - BMW показала новый спортивный седан
Разгон до "сотни" за 4 с. - BMW показала новый спортивный седан

Компания BMW показала новый спортивный седан на электротяге BMW i4. Презентация состоялась в рамках ежегодной итоговой конференции концерна.

Компания планирует увеличить количество выпущенных электромобилей до 1 млн и представить 13 полностью электрических моделей до 2023 года, информирует пресс служба компании производителя.

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Авто появится в салонах дилеров марки в этом году. Покупателям будут доступны несколько версий, включая спортивную модификацию от подразделения BMW M Performance.

Электромобиль сможет преодолевать на одной зарядке аккумулятора от 300 миль (EPA) до 590 км (WLTP). Для топовой версии предложат двигатель мощностью 530 л. с. Он позволит BMW i4 разгоняться до первой "сотни" примерно за 4 с.

Компания обещает представить полные технические характеристики авто в ближайшие несколько недель.

Компания Jaguar Land Rover изобрела новую климатическую установку, которая убивает до 97% вирусов, в том числе и COVID-19. Такая система очистки воздуха появится в будущем на серийных автомобилях.

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17
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