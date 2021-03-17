Компания Jaguar Land Rover изобрела новую климатическую установку, которая убивает до 97% вирусов, в том числе и COVID-19. Такая система очистки воздуха появится в будущем на серийных автомобилях.

В прототипе системы отопления, вентиляции и кондиционирования - HVAC - применяют технологию Panasonic nanoe. Она нейтрализует действие вредных частиц, что позволит улучшить качество воздуха, сообщает JaguarLandRover.

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Международная организация Texcell, специализирующаяся на вирусном тестировании, провела двухчасовое лабораторное испытание новой системы очистки воздуха Jaguar Land Rover. Установили, что система эффективно преодолевает распространение COVID-19: обнаружили ингибирование более 99% вируса.

Автор: JaguarLandRover Изобрели систему защиты от коронавируса

Новая технология в 10 раз эффективнее предыдущей.

"Для активной очистки воздуха используют высокое напряжение для создания триллионов гидроксильных радикалов, заключенных в наномолекулы воды, - объяснили в компании. - OH-радикалы разрушают белки вирусов и бактерий, помогая подавить их рост. Таким же способом гидроксильные радикалы нейтрализуют действия аллергенов, очищая воздух в салоне и создавая более чистую среду ".

В электрокаре Jaguar I-Pace и внедорожниках линейки Land Rover - Discovery и Range Rover Evoque - используют технологию предыдущего поколения и систему фильтрации PM2,5.

Сроки внедрения системы очистки воздуха нового поколения автопроизводитель пока не называет.

Новый электрический кроссовер представляет японская корпорация Toyota 19 апреля. Автомобиль станет электрическим аналогом RAV4, который создали на платформе e-TNGA.