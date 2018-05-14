Путин и Трамп "померялись" лимузинами

Журналисты американского издания Newsweek сравнили автомобиль Cadillac Дональда Трампа и машину проекта "Кортеж" Владимира Путина.

Бронированный лимузин российский президент впервые использовал во время инаугурации, пишет obozrevatel.

Журналисты отмечают сходство проекта "Кортеж" с британскими люксовыми лимузинами Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.

Автор: Автопарк Лимузин Владимира Путина.

Автомобиль "Зверь" американского лидера весит на полторы тонны больше. Впрочем, в российском автомобиле установлен двигатель V12. Он мощнее мотора V8.

Автор: 5-tv

"Aurus Путина оснащен массой новейших технологий для связи и защиты. Однако по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят старший, но очень мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега. С выходом новой версии американского президентского лимузина Россия вряд ли долго будет оставаться впереди", - пишет издание.

Автор: obozrevatel Лимузин Дональда Трампа.

На проект "Кортеж" из бюджета России выделили 12 млрд рублей. В линейку автомобилей для первых лиц государства вошли седан, минивэн и лимузин. Впрочем бронированный лимузин будет только в гараже президента. Минивэны и седаны появятся в продаже под брендом Aurus. Это - компиляция слов: Aurum - "золото" и Russia - Россия.

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В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Он дал присягу на конституции РФ и будет возглавлять страну следующие шесть лет. На церемонию в Большой Кремлевский дворец пригласили 5 тыс. гостей. Впервые Владимир Путин стал президентом в 2000 году, а в 2004-м его переизбрали на новый срок.