Проходит метровый брод и имеет 240 "лошадей" под капотом – как едет новый Land Rover Defender

Новое поколение Land Rover Defender недавно начали продавать в Украине. Это первая существенно новая генерация модели за последние 70 лет.

Чтобы поближе познакомиться с новинкой, Gazeta.ua берет ее на тест-драйв.

Знакомство

Автомобиль построен на усиленной и усовершенствованной платформе D7x. В ее основе – несущий кузов из алюминия. Он в три раза жестче, чем у такой же по массе рамной машины.

Внедорожник продают в двух вариантах кузова. Можно выбрать трехдверный 5-местный или пятидверный 7-местный. Предлагают разные комплектации, пакеты с опциями и двигатели. Стоит модель от 2 миллионов 13 тысяч гривен.

У нас на тесте машина с пятидверным 7-местным кузовом с индексом "110" в исполнении First Edition. Она оснащена 2-литровым турбодизелем, автоматической коробкой передач, пневмоподвеской, постоянным полным приводом с пониженным рядом передач и множеством опций. Стоит такая свыше 2,5 миллиона гривен.

Дизайн

Модель выглядит современно и узнаваемо. Ее дизайн перекликается с предыдущим поколениям Defender. Лицевая часть машины лишена выступающего бампера. Вместо этого по всему периметру кузова - черный неокрашенный пластико. Это практично, потому что на нем не заметно царапин.

Фары с подчеркнуто круглой формой стилистически подобны круглой светотехнике классических Defender. Но в новинке фары – светодиодные, с матричной технологией.

Верхняя часть передних крыльев оббита эмитируемым металл материалом. Сбоку в левом крыле установлен патрубок забора воздуха в воздушный фильтр. Это чтобы во время прохождения брода вода не попадала в двигатель. Кстати, машина безболезненно может проезжать по водоему глубиной до 90 сантиметров.

Крыша у нашего внедорожника – панорамная. На ней закреплен крепкий багажник. Он выдерживает 300 кг груза. На крыше размещена антенна в форме акульего плавника. Интересным решением является встроенная в ней камера заднего вида.

Так же, как и у классического "Дефа", задние фонари установлены небольшого размера округлой формы.

Если посмотреть на силуэт автомобиля, можно заметить под крышей узкое окно и то, что колесные оси по максимуму сдвинуты к краям. Такое решение позволяет эффективно распределить пространство в салоне и снизить угол заезда под гору. Впереди он составляет 38 градусов, сзади – 40.

Подвеска внедорожника – независимая, пневматическая с электронной регулировкой. Благодаря этому можно изменять клиренс. Максимальный составляет около 30 сантиметров.

Land Rover Defender

Что под капотом

Внедорожник оснащен 2-литровым турбодизелем мощностью 240 лошадиных сил серии Ingenium. Он отвечает требованиям Евро-6, поэтому время от времени, по регламенту, в авто нужно заливать эд-блю.

Двигатель даже при работе на высоких передачах демонстрирует хорошую тягу. При этом есть достаточно экономичным, как для такого класса внедорожника. У меня во время испытания в городе, а затем на бездорожье с резкими разгонами и поднятием на подъемы расход горючего был на уровне 11 литров на 100 километров. В смешанном цикле авто потребляет 7,6 л дизтоплива.

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Land Rover Defender

Багажник

На дверце багажника прикреплено запасное колесо. Поэтому она довольно тяжелая. Необычно, что дверца открывается в сторону.

Багажный отсек имеет объем 743. Это не разложенные сиденья третьего ряда. В таком варианте в багажнике можно легко разместить 10-12 20-литровых бутылей для воды или взрослый велосипед, не разбирая.

Если груз очень тяжелый, машину можно опустить, чтобы не поднимать вещи слишком высоко. Для этого во внутренней стенке багажника есть кнопка смены клиренса. Рядом расположена другая – она отвечает за выездной механизм фаркопа.

В багажнике постелили практичное покрытие, которое легко мыть и тяжело поцарапать. Есть специальный ящик для вещей, розетка на 12 вольт и 220 вольт.

Под полом скрыт массивный домкрат. А чуть дальше – спинки задних сидений третьего ряда.

Land Rover Defender

Осматриваем салон

Испытываем третий ряд сидений. Залезть туда не сложно. Но для взрослого человека ростом 190 сантиметров там тесно. Приблизительно столько же места, как у кроссовера Mazda CX9. Места на третьем ряду имеют отдельную вентиляцию и подстаканники.

На втором ряду свободно сядут четыре человека средней комплектации. Даже для больших людей будет большой запас места над головой. Сидения комфортные. Их можно отдельно поддвигать, изменять наклон спинки. По центру перед вторым рядом сидений установлено четыре типа разных зарядок для телефона и других гаджетов.

Land Rover Defender

За рулем

Прежде всего, чувствуется пространство на водительском месте и бросается в глаза необычный для большинства внедорожников дизайн и материалы. В салоне автомобиля нет глянцевого пластика и блестящих элементов. Все салонные поверхности сделаны из прорезиненной или мягкой пластмассы. Ее можно мыть водой и она устойчива к царапинам. К примеру, карты дверей прикручены болтами. Они сделаны таким образом, что их можно мыть высоким давлением воды из шланга. Никакого вреда для кнопок электроники не будет.

Торпеда исполнена максимально функциональной. Ее можно использовать как полочку по всей длине, а боковины – в качестве ручек. Экран мультимедийной системы большой, хорошо показывает и прост в управлении. Есть системы Apple CarPlay и Android Auto. Интерфейс не только качественно переведен на украинский, но и неплохо читает голосом сообщения в мессенджере владельца.

Есть еще один дисплей вверху. Он встроен в зеркало заднего вида. Отображение изображения с камеры на крыше. Эта система называется ClearSight Rear View. Интересным решением является установка минимального количества переключателей со многими режимами работы. Скажем, кнопки на спицах руля имеют одно значение, а если нажать центр джойстика, их функции изменяются. Подобно устроено с "крутилками" климатических настроек. По умолчанию они отвечают за климат. Если переключить функцию, то поворотные манипуляторы начинают отвечать за режимы езды. Подобные решения есть у машин Tesla. Но было бы удобнее, если бы климатические манипуляторы не чередовались с другими.

Передние сиденья максимально сдвинуты к двери. Между ними – подлокотник в ширину, как сиденье. В нем встроили холодильник. А если его открыть, выходит столик для второго ряда пассажиров.

Из удобств для пассажиров и водителя – 3-зонный климат-контроль с датчиком качества воздуха и его ионизацией, система оценки состояния водителя, круиз-контроль и многое другое.

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Land Rover Defender

Поехали!

Трогаюсь с места. Педаль газа машины – чувствительна. Достаточно коснуться, как турбодизель набирает обороты. По ощущениям тяги, здесь по меньшей мере 6 цилиндров под капотом и более 3 литров объема. После отметки на спидометре 80 км/ч авто продолжает разгоняется бодро. Машине нужно чуть больше 9 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч.

8-ступенчатая автоматическая коробка передач работает четко и тихо. Имеет спортивный режим. В нем передачи переключаются с задержкой.

Авто имеет немало электроники, что помогает водителю. Есть помощник прохождения поворотов, система распознавания дорожных знаков, устройство, удерживающее авто в своей полосе.

Из-за высокой посадки за рулем заметен квадратный капот впереди, возникает визуальное ощущение, будто управляешь КрАЗом. Правда, обзор здесь в разы лучше – большие боковые зеркала хорошо захватывают пространство сзади и имеют индикаторы помех в мертвой зоне видимости.

Подвеска машины хорошо настроена. По мягкости хода она не уступает машинам представительского класса или премиальным кроссоверам. Мелкие и средние неровности практически не ощущаются в салоне. На прямых участках трассы авто едет уверенно, хорошо заходит в повороты. При резких перестройках из ряда в ряд, Defender слегка покачивает. Все таки его масса - более чем в 2 тонны.

Направляю автомобиль на поле, где нет ни тропы, ни утрамбованного пути для авто. "Деф" едет уверенно и при этом держит скорость 60 км/ч. В салоне удобно. Трясет значительно меньше, чем на Mitsubishi L200 на скорости 30-40 км/ч. Камеры и датчики сканируют дорожное покрытие под машиной и транслируют его водителю. Таким образом можно объехать пеньки, камни и другие помехи. У нового Defender полно настроек для езды по бездорожью. Можно выбрать наиболее подходящий для условий езды режим движения или выставить адаптирующийся под рельеф дороги. Водитель может блокировать межосевой, задний межколесный дифференциал и использовать пониженные передачи.

Управляется машина приятно. "Рулевое" у него средней остроты. Имеет хорошую обратную связь.

Следовательно, от предыдущего поколения у новинки осталось только название и характер. Машина стала практичнее для семейного использования и путешествий и в разы технически сложнее.

Land Rover Defender можно считать одним из самых массовых вездеходов в мире. С 1948 года их было выпущено более 2 миллионов. Машина называлась просто Land Rover. Модель часто модернизировали и различали по наименованиям серий. В 1990 году присвоили название Defender.