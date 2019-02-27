Прочная платформа и мастерская с оборудованием - КрАЗ выпустил новую модель

АвтоКрАЗ выпустил передвижную мастерскую / ФОТО: Автокраз

Передвижную мастерскую сделали на базе отечественного КрАЗа. Она предназначена для аварийно-ремонтных, транспортировки ремонтных бригад и спецоборудования.

Сделали автомастерскую предприятие АвтоКрАЗ в партнерстве с ООО "Спец-Ком-Сервис" по заказу международной горно-металлургической группы компаний "Метинвест", сообщается на официальном сайте производителя.

КрАЗ-63221 оснащен двухсекционным кунгом, бортовой платформой и краном-манипулятором. Кунг рассчитан на 6 пассажиров, имеет тосольные отопители и комфортные сиденья с ремнями безопасности

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Кран может поднимать грузы массой до 5 тонн. Грузовая платформа может выдержать в два раза больше. Ее база изготовлена ​​из прочных стальных швеллеров и гнутых металлических конструкций.

КрАЗ-6322 выпускают из 1994 года. Эта модель полноприводная, трехосная, способна перевозить до 20 тонн груза. Грузовики рассчитана на работу с российским двигателем. После решения Россией военных действий против Украины и оккупации территорий на предприятии стали комплектовать автомобиль немецкими и китайскими двигателями.