Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"

Представили плазменные свечи для двигателей. Фото: youtube.com

Более ста лет используется принцип строения свечи зажигания, без фундаментальных изменений. Компания под названием Transient Plasma Systems (TPS) предложила современное решение для замены традиционных свечей зажигания копонентом под названием Pulsed Plasma Ignition Systems.

Представители производителя утверждают, что применение новинки улучшает работу системы зажигания на 20%. Разработчики говорят, что у высокопроизводительных современных двигателях, работающих по циклу Аткинсона, например Toyota Prius, эффективность может быть увеличена аж на 45%.

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TPS сообщает, что зажигание может происходить при более высоких коэффициентах сжатия. Это хорошо для увеличения энергии в двигателе и уменьшению отходов оксида азота. Также система обеспечивает меньший нагрев.

Сейчас разработчики ведут переговоры с автопроизводителями для поставки своего продукта на конвейеры.

Свечи зажигания появились еще в позапрошлом веке. В 1860 году Этьен Ленуар использовал первую электрическую свечу зажигания в своем газовом двигателе, а через 42 года ученик Роберта Боша - Готтлоб Хонольд разработал зажигание от магнето высокого напряжения, где искра возникала между электродами свечи зажигания. Такие свечи используются и сейчас.

TPS Ignition from Transient Plasma Systems on Vimeo.

Об этом сообщили на 24tv.ua.

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